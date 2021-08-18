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Рубрика: Культура

Игорь Бутман: Настоящий джаз - музыка для самой широкой аудитории

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Он, кажется, уже везде - со своими идеями, улыбкой и саксофоном. С триумфом выступил на джазовом фестивале в Риме, куда приглашали только мировых звезд, и опять переключился за повседневные дела: гастроли по стране, репетиции с Московским джазовым оркестром и биг-бэндом, преподавание в созданной им же самим Академии джаза. А еще - заботы в собственном, фирменном Клубе Игоря Бутмана, сочинение новой музыки и проведение больших джазовых фестивалей, которых без него в России и не было бы.
Игорь Бутман: Когда мне говорят, что джаз не для всех, я отвечаю, что он для самой широкой аудитории. Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля Игорь Бутман: Когда мне говорят, что джаз не для всех, я отвечаю, что он для самой широкой аудитории. Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля
Игорь Бутман: Когда мне говорят, что джаз не для всех, я отвечаю, что он для самой широкой аудитории. Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

21 августа стартует как раз очередной - двухдневный международный open-air "Джазовые сезоны" в подмосковных Горках Ленинских, на живописной поляне, расположенной у исторической усадьбы. И, кажется, приучающий нас любить одновременно и свою славную историю, и природу, и все более талантливо и самобытно развивающийся российский джаз. Среди тех, кто выступит здесь в этом году - Фантине, Джаз-оркестр Григория Гараняна, Светлана Жаворонкова, Олег Аккуратов, американский ансамбль Roosevelt Collins Band, трио кубинца Альфреда Родригеса и многие другие.

Фото: РИА Новости
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За несколько дней до открытия обозреватель "РГ" позвонил художественному руководителю и создателю "Джазовых сезонов", народному артисту России Игорю Бутману. И неожиданно застал его в Ростове-на-Дону, за подготовкой еще одного проекта - джазового конкурса новых талантов.

В июле вам аплодировали на джазовом фестивале в Риме, и вы могли поиграть в Европе и США еще, но вернулись, чтобы организовывать очередные джазовые open-air в России… Что вам сегодня более интересно: играть самому или организовывать, продюсировать фестивали с участием других артистов?

Игорь Бутман: Прежде всего я профессиональный музыкант и больше всего на свете люблю играть на инструменте. Но у нас долгое время был период, когда джаз находился в забытьи - и финансовом, и человеческом. Это случилось после того, как распался Советский Союз, где было много хороших джазовых фестивалей, артистов и ансамблей - "Аллегро" Николая Левиновского, "Каданс" Германа Лукьянова, "Арсенал" Алексея Козлова, Леонид Чижик, Давид Голощекин… Все эти звезды часто выступали, ездили по стране и поэтому у нас в стране был интерес к джазу.

Но в 90-е перестали существовать государственные филармонии, в силу разных причин популярны стали стили попроще (в частности, русский шансон, - Прим. Ред.). И надо было что-то делать, спасать ситуацию с джазом. И как человек, понимающий и готовый потратить на это время, я начал организовывать концерты, фестивали, новые клубы. А затем у меня подобралась хорошая команда, которая сейчас делает большую часть работы. Так что, да - в первую очередь я музыкант. Но тот, который может и вдохновить, собирать, организовывать проекты, которых еще не было. Потому что мне хочется, чтобы хорошая джазовая музыка звучала везде и на самом профессиональном уровне.

А если мне говорят, что джаз - не для всех, то я отвечаю, что настоящий джаз, как и качественная опера или, например, поп-музыка - как раз для самой широкой аудитории. Просто ей надо объяснить, что в джазе хорошего, рассказать, интересно показать и тогда люди его оценят. Этим мы и занимаемся.

В ваших фестивалях всегда есть какая-то особая душевность и искренность. Даже в том, как вы их ведете, рассказывая о композициях и музыкантах: иногда с юмором, но всегда дружелюбно и увлекательно. А в концовке у вас всегда лучшее - джем-сейшны. Однажды я наблюдал, как вы, импровизируя с кем-то на сцене, выбежали за кулисы и тыкали пальцем в уже отдыхавших музыкантов: "Ты, ты и ты - быстро на сцену". Если бы указали на меня, то и я тоже выскочил бы сыграть на гитаре, не в силах отказаться… Эти моменты вы тоже репетируете, или они возникают спонтанно, как импровизации в джазе?

Игорь Бутман: Нет, конечно, это мы не репетируем. Но любая спонтанность хороша тогда, когда ты точно знаешь, что эти музыканты быстро сориентировались и смогут тоже добавить куража в импровизацию. Главное, чтобы на сцене не возникало бардака. Хотя я точно знаю, что ожидать на сцене от своих музыкантов. И то, что они не потянут одеяло на себя или не будут заниматься идиотизмом - то есть не станут валять дурака. При этом мы анализируем все состоявшиеся концерты, обсуждаем, что получилось, а что нет. Какие режиссерские и исполнительские приемы работают, а какие нет. Впрочем, спонтанные соло, если они делаются людьми, которые всю жизнь талантливо играют на инструментах, обычно всегда удаются, и от них получают удовольствие и исполнители и зрители. И не надо удивляться таким результатам, потому что к ним мы идем годы. И занимаемся на своих инструментах постоянно.

А вообще дар импровизации можно в человеке натренировать - не только в музыке? Или это должно быть заложено характере с рождения?

Игорь Бутман: Думаю, что можно и этому выучиться. Но главное - любить человека, которому ты объясняешь правила импровизации. И знать его потенциальные возможности. Только тогда все и получится.

Как получилось, что перед "Джазовыми сезонами" вы оказались в Ростове-на-Дону - затеваете и там новый фестиваль?

Фото: PhotoXPress
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Игорь Бутман: Нет, там снова пройдет наш конкурс "Мир джаза", на котором играют и местные музыканты, и молодежь из разных городов России, а также Ближнего и Дальнего Зарубежья. И многие победители теперь работают в моем оркестре или стали лауреатами знаменитых конкурсов на западе. Например, Олег Аккуратов, который выступает со мной или гитарист Евгений Побожий, выигравший Конкурс Херби Хэнкока. Само мероприятие состоится в ноябре и продлится три или четыре дня. Ну, пока мы обсуждали его подготовку. Ведь с этого года его финансирование возьмет на себя не местный бюджет, а уже Министерство культуры. Мы объяснили и доказали важность "Мира джаза" для нашей культуры, и нас поддержали.

В июле вы с успехом отыграли на фестивале в Риме. Наверняка, изучали и особенность проведения этого крупного джазового события и необходимые меры безопасности при пандемии, чтобы применить их и на "Джазовых сезонах", а потом в сентябре, и на Джаз-фестивале в Сочи?

Игорь Бутман: Там все тоже самое - надо быть в маске и весь персонал в них ходит. Все должны быть осторожны. Ну и конечно, главное, - вакцинация. Ничего нового не придумали ни итальянцы, ни мы. В Риме мы, кстати, ходили в Музей Ватикана. И там тоже - без масок не пустят. Поэтому я всем говорю: "Делайте прививку!" Сам я, кстати, ее уже сделал, потому что надо использовать все возможности, для того, чтобы отвести от себя эту беду - COVID-19.

На "Джазовых сезонах" мы ограничим число зрителей, и во всем зависим от Роспотребнадзора и решения областных властей. Но все их рекомендации мы обязательно выполним и пойдем на все меры предосторожности, потому что очень хотим провести этот фестиваль. Ведь в этом году на нем снова будет очень много хороших музыкантов и ансамблей, им куплены авиабилеты, визы, потрачено много сил на организацию... И мы очень хотим провести "Джазовые сезоны", а самое главное для нас - чтобы артисты выступили, люди послушали, и при этом никто не заболел.

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На "Джазовых сезонах"-2021 звезд из-за рубежа уже немало. В пору, когда многие концерты и фестивали отменяются, а, значит, у музыкантов меньше возможностей заработать, и они охотнее соглашаются приехать, чем в "доковидные годы", или, наоборот, побаиваются?

Фото: Дмитрий Спиридонов
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Игорь Бутман: Да все захотели приехать и выступить, получить удовольствие. Мы гордимся тем, что рейтинговые иностранные артисты рады играть на "Джазовых сезонах", а потом ждем их и на наш форум-фест Jazz Across Borders, который пройдет во время Петербургского культурного форума. Надеемся, что он тоже состоится. Это же площадка для музыкантов и продюсеров, где можно обмениваться идеями и затевать новые проекты, говорить о бизнесе! И снова все хотят к нам ехать, кому бы мы ни позвонили… Они же профессиональные музыканты, и это их призвание и работа.

Ну, а мы еще и предлагаем всем познакомиться с музыкантами российского джаза. Делаем эдакую ярмарку наших талантов. И зарубежным продюсерам это тоже интересно! А значит, все то, что мы делаем для успеха отечественной музыки в мире совсем не зря.

Вопрос ребром

В прошлом году на вашем фестивале выступила единственная зарубежная артистка - американская певица Фантине, которая из-за карантина не смогла улететь домой. Теперь-то она уже вернулась в США?

Певица Фантине из-за карантина не смогла вернуться в США. Игорь Бутман надеется, что она выступит на фестивале и останется жить в Москве. Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

Игорь Бутман: Я надеюсь, что она останется жить у нас. И мы будем создавать ей для этого все условия. Пусть Фантине никуда не уезжает. Ведь когда в тебе живут такие таланты, то и молодежь, и те, кто любит музыку - поймут, что в России тоже можно стать мировой звездой. И что у нас отличная аудитория, которая любит тебя, принимает и помогает чувствовать себя Артистом!

Культура Музыка Джаз Музыка с Александром Алексеевым

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