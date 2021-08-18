Ирландские археологи нашли в болоте 1600-летний деревянный языческий идол

Irish archaeologists have unearthed a 1,600-year-old wooden pagan idol from a bog in Co Roscommonhttps://t.co/BHOnNJDPun | @TheGregMurphy reports — Irish Examiner (@irishexaminer) August 13, 2021

На западе Ирландии при прокладке автомобильной дороги археологи обнаружили резной деревянный идол, изготовленный более 1600 лет назад. Артефакт был извлечен из болота в Гортнакраннахе, примерно в шести километрах от доисторического царского поселения Раткроган.

Как сообщает Irish Examiner, идол, вырезанный из ствола дуба, представляет собой антропоморфную фигуру с небольшой круглой головой наверху, узкими плечами и длинным телом, покрытом глубокими горизонтальными зарубками. Это один из 12 идолов железного века, найденных в Ирландии, и самый большой из них: его длина - 2,5 метра.

Доктор наук Ева Кэмпбелл считает, что артефакт был вырезан чуть более чем за 100 лет до того, как Святой Патрик пришел в Ирландию. По мнению археолога, идол из Гортнакраннахе изначально был воткнут в землю и являлся центром языческого капища. Поскольку артефакт был сломан на две части и лежал лицом вниз, то исследователи считают, что идол был разрушен намеренно христианскими миссионерами.

Помимо того археологи обнаружили в болоте плуги железного века, кинжалы, копья, золотые булавки бронзового века, большое количество костей животных и даже человеческие останки. Находки свидетельствуют о том, что люди, жившие здесь в железном веке, устраивали на болоте жертвоприношения, в том числе и человеческие.

Найденный идол отправлен на реконструкцию в Дублин, а затем будет выставлен в Национальном музее Ирландии.