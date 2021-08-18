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18.08.2021 09:37
Рубрика: Экономика

Из-за пандемии в России исчез рынок проката платьев

Текст: Татьяна Ткачёва
Резкое падение спроса на вечерние наряды отметили компании по прокату вещей. Этот процесс начался еще до прошлогоднего локдауна. С отменой ограничений на массовые мероприятия восстановления рынка не произошло. Эксперты связывают это с развитием онлайн-продаж дешевой одежды.

По данным онлайн-сервиса аренды вещей Next2U, объединяющего свыше 300 прокатных компаний, за 2020 год число сделок по вечерним платьям снизилось в пять раз.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Ранее колебания спроса были связаны с естественными причинами. Платья были особенно нужны в феврале (ко Дню влюбленных), с апреля по июнь (в связи с сезоном свадеб и выпускными балами), в августе (для тех же свадеб). Но в прошлом году спрос был очень низким уже с января. Весной он сошел на нет на фоне борьбы с пандемией, и небольшие всплески интереса к нарядам в июле и сентябре - ноябре погоды не сделали.

За первые семь месяцев 2021 года объем сделок вырос примерно вполовину в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Но от показателей позапрошлого года спрос все еще отстает почти на 80 процентов. О восстановлении рынка говорить не приходится.

Ситуация объясняется не только пандемией (вечеринок стало меньше), но и серьезным ростом продаж одежды через маркетплейсы. Клиенты, которые раньше из соображений экономии брали платья напрокат, теперь покупают наряды на Aliexpress. По статистике "Тинькофф Оплаты", за 2020 год средний чек покупателя на этой площадке вырос вдвое, причем 40 процентов оборота пришлось на дорогостоящие товары (от 10 до 100 тысяч рублей), в число которых входят и вечерние платья.

- Говоря о состоянии рынка, можно сказать, что пациент скорее мертв, чем жив. У россиян падают доходы, и они идут за низкими ценами на Aliexpress, - рассказала владелец прокатного сервиса Dressrent Наталья Ионова. - Владельцы некоторых прокатов вслед за потребителями стали делать закупки на том же маркетплейсе, что позволило удешевить услугу, но сильно сказалось на качестве платьев. Такие вещи сдают в аренду пару раз и выбрасывают: они не могут выдержать и одной химчистки. На мой взгляд, это извращает концепцию проката платьев.

Сооснователь сервиса аренды вещей Next2U Екатерина Крайванова добавила, что покупка "одноразовой" одежды прежде всего неэкологична: не все понимают, что безобидные товары из ткани на 40 процентов состоят из нефти, а используемые при производстве красители - одни из главных загрязнителей пресных водоемов. Идея аренды платьев на один выход - вопрос не столько экономии, сколько бережного отношения к окружающей среде. Пока, к сожалению, потребителя интересует только аспект меньших трат.

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