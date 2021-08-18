Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете

Глобальное изменение климата может с равной вероятностью обернуться и новым ледниковым периодом, и повышением температуры на Земле. Оба этих процесса приведут к социальным потрясениям. Сгладить их можно только эффективной борьбой с углеродом, считает директор Международного центра анализа и выбора решений НИУ ВШЭ, профессор, доктор технических наук, специалист по построению математических моделей в области экологии Фуад Алескеров.

Лесные пожары и наводнения в России, ЧП вызванные погодными явлениями по всему миру, что это: явления природы или следствия действий человека?

Фуад Алескеров: И то, и другое сразу. По всему миру температура поднимается быстрее, чем нам хотелось бы. Это вынуждает и нас, и специальные службы менять образ жизни, учиться действовать в других условиях. Тут и погодный фактор, и то, что пожарные, да и мы все, не успели адаптироваться к новым условиям. Они тушат так, как это было эффективно, когда температура была ниже, а влажность - выше. Сейчас эти методы уже не работают. Причем так происходит по всему миру: Амазония горит, Европа, Калифорния...

Эта ситуация безвозвратная? Сибирь будет гореть, пока не станет степью?

Фуад Алескеров: Если говорить о якутских пожарах, тут основная беда даже не столько в сгоревших деревьях и выделившемся при этом углекислом газе, сколько в сокращении поглотителя СО2. Баланс нарушается, и это приводит к ускорению процесса расшатывания системы. Получается эффект вешалки: на крюке висели пять тяжелых взрослых дубленок и все было хорошо. А потом сверху повесили детскую курточку, а он вывернулся из стены, и все свалилось. Такое нарушение баланса может резко ускорить глобальные процессы.

Процессы ускорятся - и что случится?

Фуад Алескеров: Серьезные ученые называют два сценария. Одни говорят, что мы сейчас в начальном этапе нового ледникового периода. Рост температуры скоро прекратится, начнется интенсивное похолодание. Их оппоненты настаивают, что идет глобальное потепление.

На самом деле не так важно, кто из них прав. В любом случае нам необходимо как можно сильнее замедлить скорость наступления этих изменений. А то, что их скорость прямо зависит от углерода и парниковых газов, уже давно установленный факт. Нам надо удержаться в пределах потепления на полтора градуса до 2030 года. Потому что потепление на три градуса, по расчетам, уже приведет к катастрофе, к затоплению прибрежных территорий.

А если пустить все на самотек, чем нам это грозит?

Фуад Алескеров: При потеплении снизится плодородность земли в Африке. По одному из прогнозов, это приведет к миграции с континента 700 млн человек из 1,2 млрд тех, кто живет там. Представляете, какая это нагрузка на оставшиеся континенты? Это вселенская катастрофа! Никакая экономика такое число переселенцев не выдержит, никакое сельское хозяйство не прокормит. Есть более спокойная оценка - переселятся "только" 360 млн человек. Это тоже непомерная нагрузка на другие части света.

Примерно такая же ситуация уже проявляется понемногу в Южной Америке, деградируют арктические территории. Всего в глобальном переселении - и с северных территорий, и из Африки, Южной Америки - могут участвовать 1,2 млрд человек. Проблемы возникают вроде бы локальные, а последствия коснутся всех. И отсидеться в своей стране, как когда-то в своей пещере, больше никто уже не сможет. Мир стал глобальным.

Но мы не можем повлиять на вулканы, только на СО2, который выделяет человечество. Этого достаточно?

Фуад Алескеров: Да, это будет работать. Мы не можем сократить весь углерод, но мы можем попытаться восстановить естественный баланс выделения и поглощения СО2. Есть фундаментальные программы Европы в области "зеленой" энергетики, в США, запускает свой климатический проект и Россия. Но проблема в том, что углерод выделяют и другие страны: Индонезия, Китай, те же страны Африки. Часть из них просто не может перейти с угля, от которого выделяется очень много СО2, на другие виды топлива. И тут задача развитых государств, мирового сообщества - вооружить их технологиями, помочь перейти на более экологичные виды топлива.

Фуад Алескеров: Чтобы предотвратить вселенскую катастрофу, человечеству надо объединиться. Фото: Из личного архива Фуада Алескерова

Причем тут дело не только в гуманизме - сокращение выбросов важно не только условной Африке, из которой будет вынуждено бежать больше половины населения, но и тем странам, куда они направятся. Тут проще и дешевле помочь другим народам остаться на своей земле, сохранить ее пригодность для жизни, чем принимать их у себя. Например, поставить какие-то новые технологии в эти страны, спонсировать строительство атомных реакторов для опреснения воды, окультуривать пустыни. По-видимому, мы пришли к какой-то такой ситуации, когда прежние парадигмы развития, основанные на идеологии "здесь прихватим земли, здесь сделаем то-то", становятся бессмысленными. Сегодня нужны другие парадигмы. Давайте объединимся и поможем Африке, при надобности - Южной Америке... Потепление идет, оно ускоряется, динамика процессов понятна, она влияет уже на всю человеческую деятельность, в том числе на экономику.

Потепление на три градуса, по расчетам, уже приведет к катастрофе, к затоплению прибрежных территорий, снизится плодородность земли

Что в этих глобальных процессах ждет Россию?

Фуад Алескеров: Россия - страна большая. Нам места, думаю, хватит. При этом неизвестно, как себя поведет климат. Может, вдоль Енисея будут выращивать бахчевые? Почему нет. Природа изменится, земля изменится, к этому надо быть готовым. Деградирующая вечная мерзлота заставит многих людей переселяться с Севера в глубь страны. К этому тоже надо быть готовыми. Вообще, в этой обстановке проявится давно известный биологам факт: виды, склонные к альтруизму, лучше выживают в естественном отборе, чем те, в которых каждая особь сама за себя. Это та ситуация, в которой выгоднее отдавать, чем присваивать. Еще полвека назад о таком можно было не задумываться, но ценности, в том числе с экономической точки зрения, резко меняются.

Чего у нас останется вдоволь и чем мы сможем поделиться с миром?

Фуад Алескеров: Водой. Продукцией эффективного сельского хозяйства, для развития которого нужны биология и генетика, а также машиностроение, а значит, и инженерная школа. Надо понимать, что происходит с климатом, а тут без физики никак. А физика не может без математики. Это все то, что мы можем у себя развивать. Это - новые ресурсы. Нефть и газ, скорее всего, отойдут на второй план: их оттеснит и "зеленая" экономика, и падение спроса на углеводороды в условиях глобального потепления. Но ключевой отраслью будет, думаю, сельское хозяйство. А мировая торговля в том или ином виде останется. И нам будет что предложить на этом рынке.

У нас еще и земли много, куда могут переселиться эти сотни миллионов климатических беженцев... Кто сможет разумно управлять огромными людскими потоками?

Фуад Алескеров: Тут, думаю, ничего серьезно не изменится. Контролировать территории будут государства, а над всеми будет некий наднациональный орган, например ООН. Но ее решения должны в намного большей степени, чем раньше, определять ученые.

Мы говорим о сценарии роста температуры. А если верной окажется теория о новом ледниковом периоде?

Фуад Алескеров: Во-первых, пока что идет рост температуры, и этот период надо всем вместе пережить. Если потом начнется похолодание, суть проблем будет та же самая, что и при потеплении. Потребуется кооперация, надо будет искать способ, как выжить всем вместе, всех накормить. Не так важно, будет расти столбик термометра или опускаться - проблемы будут схожие, как и оптимальные способы их решения. И проблемы эти будут, к ним обязательно надо готовиться, очень хотелось бы, чтобы все было сделано заранее. Желательно начинать уже сейчас.