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18.08.2021 14:06
Рубрика: Культура

Как проходят репетиции и тренировки экипажа фильма "Вызов"

Текст: Сусанна Альперина
Полным ходом идут репетиции и тренировки - подготовка к съемкам первого фильма, который будет сниматься в космосе "Вызов". Напомним, что картина - совместный проект Госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Фильм - часть научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных картин о работе ракетно-космической отрасли.

Сейчас основной экипаж космической экспедиции МКС-66, занятый в проекте - а это - Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд - прошел комплексную тренировку на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" в скафандрах "Сокол". Отрабатывали штатную программу полета по короткой двухвитковой орбите, проверку герметичности отсеков и систем корабля после отделения от ракеты-носителя, маневр с переходом на сближение, облет и подготовку к стыковке с МКС. Всего у основного и дублирующего экипажей МКС-66 запланировано шесть тренировок на тренажере ТПК "Союз МС".

Фото: Центр подготовки Космонавтов
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Также состоялась первая игровая репетиция съемок фильма "Вызов". До этого проходили технические, на которых отрабатывались правила размещения на корабле, форс-мажоры и коммуникации с Землей.

Все, о чем рассказано выше, снимал фотограф с мировым именем Саша Гусов. Его фотографии присланы в "РГ" Первым каналом.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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