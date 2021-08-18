Как проходят репетиции и тренировки экипажа фильма "Вызов"

Сейчас основной экипаж космической экспедиции МКС-66, занятый в проекте - а это - Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд - прошел комплексную тренировку на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" в скафандрах "Сокол". Отрабатывали штатную программу полета по короткой двухвитковой орбите, проверку герметичности отсеков и систем корабля после отделения от ракеты-носителя, маневр с переходом на сближение, облет и подготовку к стыковке с МКС. Всего у основного и дублирующего экипажей МКС-66 запланировано шесть тренировок на тренажере ТПК "Союз МС".
Также состоялась первая игровая репетиция съемок фильма "Вызов". До этого проходили технические, на которых отрабатывались правила размещения на корабле, форс-мажоры и коммуникации с Землей.
Все, о чем рассказано выше, снимал фотограф с мировым именем Саша Гусов. Его фотографии присланы в "РГ" Первым каналом.