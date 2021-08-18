В Кабул прилетел мулла Абдул Гани Барадар, представитель верховного командования движения "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ").

Он прибыл под гарантии президента Афганистана Ашрафа Гани и главы Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы, а также спецпредставителя США Залмая Халилзада. Судя по всему, это инициатива американского дипломата. Об этом рассказал "РГ" специалист по Афганистану и Центральной Азии, профессор факультета международных отношений СПбГУ Александр Князев.

Абдул Барадар - один из лидеров политического крыла "Талибана", который был главным переговорщиком на многих встречах талибов в Москве, Дохе, Пекине, Тегеране, Ташкенте, Ашхабаде. Вместе с Барадаром прибыл профессор центра стратегических исследований при Национальном университете обороны в Вашингтоне Али Ахмад Джалали, который будет руководить временным правительством. Джалали 80 лет, он был журналистом "Голоса Америки", послом Афганистана в Германии, главой афганского МВД. По словам Князева, это абсолютно американская персона. При этом он из старой пуштунской аристократии, его семья была когда-то близка к королю Афганистана Захир-шаху, и талибы его уважают. Примерно в течение недели будет осуществляться мирная передача власти под контроль "Талибана". Армия и полиция на переходный период сохранят свои функции. Талибы гарантируют всем чиновникам и военным администрации Гани амнистию, а иностранным дипмиссиям - безопасность. "На срок шесть месяцев создается временная администрация, а за это время будет подготовлена новая конституция", - отметил Князев. Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, скорее всего, будут работать с новыми властями. А талибам важно будет сохранить поставки электроэнергии, ГСМ, продовольствия из соседних стран, восстановить работу железной дороги с Узбекистаном. Почти все работники, скорее всего, останутся на своих местах, поскольку нужно обеспечивать функционирование государства.

"Если говорить о перспективах введения шариатских норм, то на первых порах талибы, полагаю, вынуждены будут пойти на светские уступки, сохранить, например, обучение в школах для девочек. Но и международному сообществу придется пойти на какие-то уступки, например, согласиться с тем, что афганские женщины станут носить чадру. Но это зависит от положений новой конституции", - заключил эксперт.