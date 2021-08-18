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18.08.2021 14:26
Рубрика: В мире

Как в Евросоюзе готовятся к волне беженцев из Афганистана

Текст: Александр Саможнев
"Мы справимся", - сказала канцлер Германии в 2015 году, реагируя на прибытие сотен тысяч беженцев из охваченной войной Сирии. Этот призыв стал жизненным нервом для многих людей. Однако спустя шесть лет от этого оптимизма не осталось и следа. Все страны-члены ЕС при упоминании миграции из Афганистана после прихода к власти радикального движения "Талибан" (запрещено в России) делают ставку на запрет им въезда, пишет газета Kurier.

"Мы не хотим повторения ситуации 2015 года", - высказал свое мнение министр миграции Греции Нотис Митаракис. По оценкам главы МВД Германии Хорста Зеехофера, приход к власти талибов может спровоцировать бегство из Афганистана от 0,5 до 5 миллионов человек.

Мэр Ниццы отказался принять беженцев из Афганистана

Эти цифры совпадают с данными агентства ООН по делам беженцев (UNHCR). Только в этом году в связи с насилием и плохой ситуацией с безопасностью зафиксировано 550 тысяч внутренних беженцев (в основном женщины и дети), более двух третей из них - с начала мая. Сколько людей покинуло Афганистан с тех пор, как талибы взяли его под свой контроль, пока неизвестно.

В среду состоится встреча министров иностранных и внутренних дел стран ЕС. Главы правительств также находятся в контакте друг с другом и обсуждают, когда необходимо провести специальный европейский совет по ситуации в Афганистане. На встрече будет обсуждаться вопрос о необходимой помощи соседним и транзитным государствам в связи с ожидаемым перемещением беженцев.

"Прежде чем размышлять о квотах, мы должны сначала поговорить о безопасных вариантах для беженцев по соседству с Афганистаном, - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. - Затем, на втором этапе, мы можем подумать о том, должны ли люди, которые особенно пострадали, приезжать в Европу и в европейские страны под контролем и с поддержкой".

Меркель признала, что на сегодняшний день в Евросоюзе не достигнута единая политика в области предоставления убежища. "Это слабое место ЕС, мы должны продолжать работать над этим", - подчеркнула она.

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Канцлер также озвучила, что Германия примет около десяти тысяч афганцев, среди которых правозащитники, адвокаты, а также лица, сотрудничавшие с немецкими ведомствами. Центральным приемным пунктом для беженцев станет Бранденбург. По словам министра внутренних дел земли Михаэля Штюбгена, все вывезенные афганцы будут первоначально обслуживаться в центре первоначального приема в Айзенхюттенштадте. Первые прибытия ожидаются рано утром в четверг. После трех-четырех дней пребывания людей переправят в другие федеральные земли.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о готовности принять порядка 20 тысяч афганских беженцев по программе переселения. По его словам, приоритет будет отдаваться женщинам, детям и религиозным меньшинствам. Политик обратился с призывом к ЕС последовать примеру Лондона, пишет Guardian.

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