Канцлер ФРГ планирует обсудить с Путиным ситуацию в Афганистане

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена в ходе своего визита в Москву обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане. Напомним, эта последняя в карьере Меркель официальная поездка в Россию запланирована на 20 августа.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран намерены обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также некоторые актуальные международные и региональные вопросы.

Как стало известно сегодня, в немецком правительстве рассчитывают, что, помимо афганской темы, канцлер ФРГ и президент РФ в ходе переговоров обсудят Украину и Беларусь.

Немецкий кабмин, уточняет РИА Новости, также сообщил, что Ангела Меркель планирует возложить венок к Могиле неизвестного солдата у кремлевской стены.