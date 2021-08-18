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18.08.2021 11:36
Рубрика: Культура

Кинотеатры обязали предупреждать о длительности рекламы перед фильмом

Текст: Инга Бугулова
Правительство РФ утвердило новые правила для кинотеатров. Так, теперь посетителей обязаны будут предупреждать о том, сколько времени займет реклама и показ трейлеров перед началом фильма, а самим зрителям запретят проносить в кинозал ряд предметов.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2022 года - соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

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"Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад. Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере", говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме обязательного уведомления зрителей о длительности "рекламной паузы" перед началом показа, предполагается доводить до посетителей и другую, более развернутую информацию: о технических характеристиках залов - ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора, наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

Вместе с тем, кинотеатры будут наделены дополнительным правом запрещать проносить в залы лазерные указки, пиротехнику и резко пахнущие вещества.

Новые меры будут действовать до 2028 года. Документ в ближайшее время будет опубликован.

Культура Кино и ТВ Правительство

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