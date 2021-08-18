Кредиторам усложнят доступ к информации о заемщиках

Заемщик сам вправе решать, кому он открывает доступ к своим персональным данным, - такова позиция Банка России и Роскомнадзора, изложенная в совместном письме двух ведомств и опубликованная ЦБ.

Сейчас некоторые кредиторы при выдаче потребкредитов и займов применяют максимально широкие формулировки: заемщик соглашается на передачу данных о себе не только кредитору, но и другим лицам или неограниченному кругу лиц, пояснили в Банке России. В результате эта информация может использоваться как для рекламы, так и для других целей, не связанных с выдачей и обслуживанием кредита.

В связи с этим Банк России и Роскомнадзор рекомендуют кредиторам получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных в отношении каждого лица, которое может иметь к ним доступ. Следует запрашивать и отдельное согласие на обработку биометрии, а также если кредитор намерен использовать полученные от клиента данные для продвижения товаров, работ и услуг.

Письмо обращено к организациям, которые предоставляют заемщикам шаблоны согласий или включают согласия в текст договоров, в которых остается лишь вписать свое имя и расписаться, пояснили "Российской газете" в Роскомнадзоре.

Часто банки используют данные клиентов в рекламных целях

При этом клиенту, если он откажется подписывать соглашение на обработку персональных данных в версии кредитора, могут и отказать в выдаче кредита. В ином случае придется корректировать текст договора, а это отнимет много времени, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Более того, в кредите может быть отказано и по другой причине: по закону, чтобы предоставить финансовую услугу клиенту, организация обязана его идентифицировать, а делается это только через предоставление персональных данных и, соответственно, через согласие на их обработку.

В итоге компромиссом с учетом новых рекомендаций стало бы разделение документов на предоставление кредита и предоставление разрешения на обработку персональных данных, где бы все спорные моменты указывались в понятной для заемщика форме, считает Жарский. Добросовестные кредиторы, скорее всего, выберут именно такой путь, полагает он.