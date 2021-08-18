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18.08.2021 20:28
Рубрика: Власть

КРЭТ представит на "Армия-2021" новейшие авиационные разработки

Текст: Сергей Птичкин
Концерн "Радиоэлектронные технологи" госкорпорации Ростех презентует на Международном форуме "Армия - 2021" новейшие изделия гражданского и военного назначения. Впервые будут представлены новые системы навигации, системы обеспечения полетов, бортовые вычислительные системы, а также метеостанция для использования в Арктике и 20 моделей воздухоочистителей Тиокрафт, пять из которых будут показаны впервые. В общей сложности экспозиция концерна будет насчитывать 140 экспонатов.
Фото: КРЭТ / РОСТЕХ Фото: КРЭТ / РОСТЕХ
Фото: КРЭТ / РОСТЕХ

Одна из новинок этого года - система навигации вертолёта СНВ 1а. Благодаря сочетанию точности изделия с небольшими габаритами и весом, разработка Раменского приборостроительного завода, который входит в концерн, особенно актуальна для использования в легких вертолётах. Система представляет собой курсовертикаль - навигационный прибор, который служит для измерения курса, углов крена и тангажа летательного аппарата, позволяет точно определять параметры положения воздушного судна даже в отсутствии наземных ориентиров.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"Помимо высокой точности, важными параметры авионики являются масса и габариты. Уменьшение размера и веса навигационных приборов с сохранением качества и надежности - одна из задач, стоящая перед разработчиками при создании конкурентоспособной авиационной техники. Поэтому можно с уверенностью говорить о востребованности новой разработки Раменского приборостроительного завода - она имеет меньшие в сравнении с аналогами габариты, меньшее энергопотребление, при этом обладает высоким уровнем надежности и конкурентной ценой", - подчеркнул гендиректор КРЭТ Николай Колесов.

Среди перспективных разработок, которые будут представлены на "Армии-2021", также стоит отметить устройства, обеспечивающие возможность управления вертолетом с помощью приборов, разработанных в Ульяновском КБ приборостроения. Это блок формирования навигационной информации БФНИ-1 и индикатор многофункциональный ИМ-23, которые обеспечивают ситуационную осведомленность экипажа, помогают в навигации и управлении воздушным судном, гарантируют интеллектуальную поддержку и предупреждение о внешних угрозах.

БФНИ-1 обеспечивает пилотов комплексной информацией о метеорологической ситуации, рельефе местности и наличии искусственных наземных объектов. Все данные аккумулируются и отображаются в виде слоев на карте с наложением планово-навигационной информации. Индикатор многофункциональный ИМ-23, в свою очередь, обеспечивает навигационное сопровождение полёта, отвечает за приём, обработку и отображение параметров пространственного положения воздушного судна и высотно-скоростных параметров, информирует пилота о состоянии общесамолетного оборудования, отображает видеоинформацию от бортовых обзорных систем, гарантирует решение вычислительных задач, среди которых предупреждение критических режимов, применение авиационных средств поражения.

"Для нашего концерна форум "Армия" традиционно является важнейшей площадкой, где мы не только презентуем наши новейшие разработки, но и получаем обратную связь от потенциальных заказчиков, определяем перспективы сотрудничества. В рамках деловой программы представители КРЭТ примут участие в обсуждении ключевых вопросов развития отрасли, решении стратегически важных задач", - рассказал накануне открытия форума Николай Колесов.

Власть Безопасность Армия Компании Госкорпорации Ростех Форум "Армия-2021"

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