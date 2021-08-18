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18.08.2021 08:36
Рубрика: Происшествия

КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории

Важные решения Конституционного суда
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 187(8538)
Конституционный суд РФ опубликовал обзор наиболее важных решений, которые были приняты главным судом страны во втором квартале этого года.
Как благоустроить придомовую территорию, должны решать жильцы. Но она должна быть правильно оформлена. Фото: Photoxpress Как благоустроить придомовую территорию, должны решать жильцы. Но она должна быть правильно оформлена. Фото: Photoxpress
Как благоустроить придомовую территорию, должны решать жильцы. Но она должна быть правильно оформлена. Фото: Photoxpress

Например, могут ли собственники жилья в многоквартирном доме на своей придомовой территории разместить, к примеру, газетный киоск? С одной стороны, у собственников жилья действительно немало прав, которые закреплены в законе, но, с другой - существуют правила благоустройства муниципального образования.

КС РФ защитил покупателей недвижимости

В итоге вышла так называемая правовая неопределенность. Внести ясность в которую в нашей стране имеет право только КС. Одна норма киоск разрешала, а другая запрещала. Так что решение главного суда страны ждали и собственники, и муниципальные чиновники. Конституционный суд РФ, изучив вопрос, выслушав заинтересованные стороны, встал на сторону собственников квартир в многоквартирных домах. Подобная формулировка означает, что придомовая территория должна быть правильно и законно оформлена, и лишь тогда жители могут решать, что еще им здесь необходимо. Чиновникам органов местного самоуправления был дан год, чтобы привести правила благоустройства в соответствие с этой правовой позицией КС.

Еще больший ажиотаж в обществе вызвало решение Конституционного суда, позволяющее забрать за долги роскошную квартиру должника. Годами действовало правило, и его знали все, что единственное жилье гражданина - неприкосновенно. Но жизнь показала, что под единственную квартиру можно вполне приспособить чуть ли не дворец. В этом случае Конституционный суд сказал, что положения законодательства, устанавливающие так называемый исполнительский иммунитет для единственного жилого помещения должника, не могут являться "безусловным основанием для отказа в обращении на него взыскания". То есть отбирать жилье за долги можно, если оно будет признано роскошным именно решением суда, а не пожеланиями кредитора. Плюс к этому КС добавил еще целый список ограничений.

Фото: iStock
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Итак, забрать большое жилье становится возможным, если суд сочтет применение иммунитета необоснованным, а должник ни при каких условиях не останется совсем без крыши над головой. Точнее - без жилища, пригодного для проживания его самого и членов его семьи. Причем это будущее жилье должно быть площадью не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма. Да и располагаться такая квартира обязательно должна в пределах того же поселения, где эти люди жили.

В обзоре важным было и решение о привлечении руководителей ООО, исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, к субсидиарной ответственности по долгам общества перед потребителем. То есть объявить людям, что фирма закрылась, ее больше юридически нет и поэтому она теперь перед гражданами ни за что не отвечает, уже не получится. Правда, подтверждаться такая ответственность также должна только судом.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд

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