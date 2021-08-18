Конституционный суд РФ опубликовал обзор наиболее важных решений, которые были приняты главным судом страны во втором квартале этого года.

Например, могут ли собственники жилья в многоквартирном доме на своей придомовой территории разместить, к примеру, газетный киоск? С одной стороны, у собственников жилья действительно немало прав, которые закреплены в законе, но, с другой - существуют правила благоустройства муниципального образования.

В итоге вышла так называемая правовая неопределенность. Внести ясность в которую в нашей стране имеет право только КС. Одна норма киоск разрешала, а другая запрещала. Так что решение главного суда страны ждали и собственники, и муниципальные чиновники. Конституционный суд РФ, изучив вопрос, выслушав заинтересованные стороны, встал на сторону собственников квартир в многоквартирных домах. Подобная формулировка означает, что придомовая территория должна быть правильно и законно оформлена, и лишь тогда жители могут решать, что еще им здесь необходимо. Чиновникам органов местного самоуправления был дан год, чтобы привести правила благоустройства в соответствие с этой правовой позицией КС.

Еще больший ажиотаж в обществе вызвало решение Конституционного суда, позволяющее забрать за долги роскошную квартиру должника. Годами действовало правило, и его знали все, что единственное жилье гражданина - неприкосновенно. Но жизнь показала, что под единственную квартиру можно вполне приспособить чуть ли не дворец. В этом случае Конституционный суд сказал, что положения законодательства, устанавливающие так называемый исполнительский иммунитет для единственного жилого помещения должника, не могут являться "безусловным основанием для отказа в обращении на него взыскания". То есть отбирать жилье за долги можно, если оно будет признано роскошным именно решением суда, а не пожеланиями кредитора. Плюс к этому КС добавил еще целый список ограничений.

Итак, забрать большое жилье становится возможным, если суд сочтет применение иммунитета необоснованным, а должник ни при каких условиях не останется совсем без крыши над головой. Точнее - без жилища, пригодного для проживания его самого и членов его семьи. Причем это будущее жилье должно быть площадью не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма. Да и располагаться такая квартира обязательно должна в пределах того же поселения, где эти люди жили.

В обзоре важным было и решение о привлечении руководителей ООО, исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, к субсидиарной ответственности по долгам общества перед потребителем. То есть объявить людям, что фирма закрылась, ее больше юридически нет и поэтому она теперь перед гражданами ни за что не отвечает, уже не получится. Правда, подтверждаться такая ответственность также должна только судом.