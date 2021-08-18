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18.08.2021 14:16
Рубрика: Культура

В Помпеях найдена мумия легендарного раба Марка Венериуса Секундио

Текст: Денис Передельский

Команда исследовательского проекта Pompeii при проведении очередных раскопок в знаменитом погибшем городе Помпеи обнаружила гробницу с останками мумифицированного человека. Надпись на ней свидетельствует о том, что в усыпальнице погребен легендарный раб, сумевший стать одним из самых влиятельных горожан.

Фото: iStock
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Краткий отчет опубликован на сайте проекта Pompeiisites.org. Находка была сделана в рамках последних на текущий момент раскопок, проведенных археологами в некрополе Порта Сарно. Изыскания проводились по инициативе Археологического парка Помпеи и Европейского университета Валенсии.

Исследователи раскопали гробницу, внутри которой было найдено мумифицированное тело человека. На мраморной плите, расположенной на фронтоне гробницы, имеется памятная надпись. Она посвящена Марку Венериусу Секундио, которого археологи и сочли владельцем гробницы.

Это очень важное открытие, так как оно впервые практически доказывает, что греческое влияние в Помпеях было велико. В письменных источниках неоднократно упоминается о публичных выступлениях, которые в Помпеях проводились на греческом языке. Но до сих пор прямых археологических доказательств этого не было.

Фигура Марка Венериуса Секундио является настолько значимой, что она многократно упоминается в архивах города Помпеи. Например, это имя часто встречается на восковых табличках, хранившихся в личном архиве местного банкира Цецилия Джоконда, владельца одноименного дома на Виа Везувио.

Из них известно, что Марк Венериус был рабом и хранителем Храма Венеры. Ему удалось добиться освобождения. Став свободным человеком, он достиг довольно высокого социального статуса и заработал внушительное состояние. Надпись на обнаруженной монументальной гробнице говорит о том, что он был членом нескольких могущественных обществ, включая коллегию жрецов имперского культа. Надгробный текст также гласит, что он "давал греческие и латинские "луди граци" на четыре дня".

"Ludi graeci следует понимать как словосочетание на греческом языке, - считает директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель. - Это первое явное свидетельство публичного использования в Помпеях греческого языка, о чем ранее существовали только предположения, основанные на косвенных данных. Тут мы получили маленькую мозаику в составе одной большой мозаики".

Фото: University of Leicester
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Дело в том, что в надписях на гробнице греческие слова перемежаются с латинскими, и это указывает на то, что Помпеи ранней имперской эпохи были многоэтническими. А то, что греческий язык не только был в свободном ходу, но и использовался в публичных выступлениях, на памятниках и сооружениях, свидетельствует о "живом и открытом культурном климате" и о том, что в древности в Помпеях культура не имела границ.

Что касается самого захоронения, то мумия оказалась одним из наиболее хорошо сохранившихся скелетов, когда-либо найденных в этом древнем городе. Покойный был похоронен в маленькой погребальной камере размером 1,6х2,4 метра, расположенной за главным фасадом. Кстати, при осмотре гробницы были найдены две погребальные урны со следами кремации.

Установлено, что в одной из этих урн находится прах женщины по имени Новиа Амабилис. В римский период в Помпеях погребальные обряды обычно представляли собой кремацию взрослых, а без кремации хоронили обычно только маленьких детей.

Поэтому захоронение Марка Венериуса является весьма необычным для того периода времени. Предварительный анализ костей показал, что на момент смерти ему было более 60 лет. Хорошая сохранность его тела объясняется характеристиками погребальной камеры. Это было герметично закрытое помещение, в котором были созданы условия, на протяжении двух тысячелетий обеспечивавшие исключительную сохранность мумии.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука Филиалы РГ Столица

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