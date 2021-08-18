МИД: ЕС думал над угрозой РФ вместо предотвращения коллапса в Афганистане

В Евросоюзе были заняты поиском и выдумыванием неких мифических российских угроз, когда надо было думать над предотвращением миграционного коллапса из-за ситуации в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что они намерены провести переговоры с афганской стороной по предотвращению миграционного коллапса.

"Эти переговоры должны были идти уже который месяц. Мало того, должен был быть план на случай экстренного, непредвиденного развития ситуации. Где это все? А я вам отвечу: они были заняты тем, что ругали Россию, были заняты поиском и выдумыванием неких мифических российских угроз", - сказала Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.