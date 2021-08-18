МИД РФ: "Дело Навального" является спланированной провокацией

"20 августа исполняется год с момента экстренной госпитализации российского блогера А. Навального в Омске - происшествия, возведённого целенаправленными усилиями группы западных государств до уровня международного инцидента, в рамках которого в адрес России были выдвинуты бездоказательные обвинения в применении на своей территории некоего "боевого отравляющего вещества"", - напоминают на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что действия, предпринимавшиеся в течение последнего года властями Германии и их союзниками, безоговорочно свидетельствуют о том, что против России была осуществлена спланированная провокация, целью которой была дискредитация РФ в глазах мировой общественности и нанесение ущерба её национальным интересам.

В подтверждение этого тезиса в сообщении отмечается, что дело "берлинского пациента" "буквально с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандистской кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов". В ведомстве отмечают, что центральным тезисом этой кампании стало голословное утверждение об отравлении Навального российскими спецслужбами.

"Даже врачи омской больницы, спасшие его жизнь, оказались со временем под её прицелом и подверглись разнузданным публичным нападкам", - отметили в МИД РФ.

При этом власти ФРГ, безапелляционно заявившие на высшем политическом уровне уже 2 сентября прошлого года, что РФ виновна в отравлении блогера "боевым отравляющим веществом", тем самым "Новичком", раскрученным ранее в афере со Скрипалями, до сих пор так и не представили международной общественности "никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих беспардонных обвинений".

"Берлин лишь беззастенчиво утверждает, что последние, мол, основываются на неких засекреченных заключениях экспертов немецких же вооружённых сил (сделанных ими при этом с удивительной оперативностью), а также их якобы неопровержимым подтверждением со стороны опять-таки военных специалистов союзных Германии, Франции и Швеции", - подчеркнули на Смоленской площади.

В российском ведомстве напомнили, что эти же страны буквально несколько лет назад публично заявляли, что не обладают экспертизой, необходимой для синтезирования и обнаружения "Новичков". При этом США без каких-либо формальных поводов, ещё до "легализации" официальными представителями Германии заблаговременно вброшенной через СМИ "версии" о боевом яде, ввели санкции против ряда российских научно-исследовательских учреждений.

На Смоленской площади обратили также внимание на действия Федерального ведомства юстиции ФРГ, которое оставило без содержательных ответов в общей сложности 8 обращений Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании международной правовой помощи по известному делу. "Последнее из которых было направлено немецким контрагентам 11 мая 2021 года", - отмечается в сообщении.

"При этом формальные отписки, поступавшие от них в российские правоохранительные органы, с каждым разом становились всё более издевательскими и вызывающими по тональности. Сложилось впечатление, что в Берлине куражатся, играя с Москвой в своего рода "бюрократической пинг-понг"", - подчеркнули в МИД РФ, добавив, что немецкая сторона и вовсе делает вид, что вопрос с отравлением для Берлина является закрытым.

Это, убеждены в МИД РФ, указывает на откровенно провокационную позицию властей ФРГ и союзников, которые либо делают все, чтобы заглушить раскрученную ими же историю, либо уже удовлетворились международно-политическим эффектом от всей этой истории, либо же поняли бесперспективность ее дальнейшего продвижения.

В этом деле также отчетливо проявилась сознательная злонамеренность по отношению к России со стороны Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия и немецкой дипломатии. Представители Берлина отказались от сотрудничества с российской стороной по этому делу, сославшись на то, что оно якобы приобрело международный характер. А следовательно, надо обращаться в ОЗХО. В то же самое время руководство ОЗХО заявило, что обращаться следует в Берлин, поскольку он является "владельцем" всех материалов. "Круг замкнулся", - заключили в российском ведомстве.

Министерство иностранных дел также приводит ряд очевидных нестыковок и просчетов в действиях немецкой дипломатии и ОЗХО. В частности, упоминаются "досадные", по словам германских дипломатов, "опечатки" в проекте доклада "О выполнении в 2020 году КЗХО".

"В пункте, посвящённом оказанию ТС ОЗХО содействия Берлину по "делу А.Навального" было зафиксировано, что запрос германской стороны о направлении в немецкую столицу экспертов ОЗХО был передан в Организацию уже 20 августа 2020 года, т.е. уже в день экстренной госпитализации блогера в Омске и до анализа его проб немецкими военными. Оговорка по Фрейду?", - говорится в сообщении МИД РФ.

Все это время, пока длилось "расследование" ряд западных государств напрямую, а также посредством подконтрольных информационных ресурсов и СМИ последовательно создавали из "берлинского пациента" и его окружения "образ организационного центра демократического протестного движения в России".

"Соответствующие публичные комментарии регулярно озвучиваются по линии правительств и внешнеполитических ведомств различных стран НАТО, пресс-службы которых с готовностью подхватывают информационные вбросы "команды" блогера, стремящейся при подобной поддержке любыми способами удерживать его фигуру в новостной повестке в Российской Федерации и за рубежом с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны, в том числе для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва 17-19 сентября 2021 года", - подчеркнули на Смоленской площади, добавив, что именно в этих целях и было разыграно "дело А.Навального".