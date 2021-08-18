Михаил Горбачев: Уроки ГКЧП актуальны и сегодня

Главный урок ГКЧП - демократия является единственно правильным путем развития России, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев. Укреплять принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - "это всегда должно быть заботой общества и государства", подчеркнул он.

В интервью РИА Новости он напомнил, что когда члены ГКЧП изолировали его в Крыму, отключили все виды связи и прислали своих представителей для сепаратных переговоров, "я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении".

Горбачев назвал действия ГКЧП "преступными", "авантюрой", а в последовавшем официальном обращении к народу заявил, что "действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти". Горбачев при этом убежден, что созданные в итоге перестройки демократические институты "в целом выдержали испытание". Он уточнил, что путч 19 августа 1991 года закономерно провалился, но "осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза".

Справка "РГ"

В ночь на 19 августа 1991 был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Его цель - не допустить ликвидации СССР, которая, как утверждали члены ГКЧП, должна была начаться 20 августа во время подписания нового Союзного договора. По договору, СССР должен был трансформировался в федерацию с правом выхода из нее республик.

В ГКЧП вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, министр обороны СССР Дмитрия Язов, председатель КГБ СССР Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза СССв Васили Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.