Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
18 августа 2021 г. 11:00
Общество
Текст: Владимир Емельяненко

Михаил Горбачев: Уроки ГКЧП актуальны и сегодня

Главный урок ГКЧП - демократия является единственно правильным путем развития России, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев. Укреплять принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - "это всегда должно быть заботой общества и государства", подчеркнул он.
Михаил Горбачев. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Михаил Горбачев. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

В интервью РИА Новости он напомнил, что когда члены ГКЧП изолировали его в Крыму, отключили все виды связи и прислали своих представителей для сепаратных переговоров, "я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении".

Фото: РИА Новости
Почему споры вокруг событий августа 1991-го не стихают спустя 30 лет

Горбачев назвал действия ГКЧП "преступными", "авантюрой", а в последовавшем официальном обращении к народу заявил, что "действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти". Горбачев при этом убежден, что созданные в итоге перестройки демократические институты "в целом выдержали испытание". Он уточнил, что путч 19 августа 1991 года закономерно провалился, но "осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза".

Справка "РГ"

В ночь на 19 августа 1991 был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Его цель - не допустить ликвидации СССР, которая, как утверждали члены ГКЧП, должна была начаться 20 августа во время подписания нового Союзного договора. По договору, СССР должен был трансформировался в федерацию с правом выхода из нее республик.

В ГКЧП вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, министр обороны СССР Дмитрия Язов, председатель КГБ СССР Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза СССв Васили Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.

Темы дня:
#Михаил Горбачев
Почему споры вокруг событий августа 1991-го не стихают спустя 30 лет
00:01 История

ГКЧП: Демарш? Измена? Геройство?

Почти все, кто был в центре событий 18-22 августа 1991 года - ровно 30 лет назад, - оставили свидетельства, исповеди, книги. Для кого-то из них это был путч, переворот, для других - попытка сохранить страну. Оценки истории будут меняться год от года. А у нас, у каждого - своя позиция, и мало кто готов ее менять, отмечает Яков Миркин

Взгляд сквозь годы на юбиляра, поразившего когда-то в самое сердце
02.03.2021 Судьбы

Амплуа Горбачева

О противоречивом Михаиле Горбачеве написаны толстенные книги. Для оценки его роли в гибели Советского Союза найдены самые стопудовые, самые чугунные слова. Но немало и искренних благодарностей за то, что вывел на свободу. Надо ли их повторять - размышляет журналист Владимир Мамонтов

Будущие вожди не стремились шиковать на собственных свадьбах
10.10.2020 Судьбы

Был жених серьёзен очень...

Представляя себе свадьбу вождя, мы невольно рисуем пафосную картину: множество гостей и подарков, богато накрытый стол, невеста в шикарном платье. Но в реальности нередко все было тише и проще

#1991 год
#ГКЧП