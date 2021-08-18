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18.08.2021 17:12
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил перенос Всероссийской переписи населения

Текст: Дмитрий Гончарук
Начало основного этапа Всероссийской переписи населения перенесли с 1 октября на 15 октября. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

"Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября.

В конце июля с инициативой отложить начало переписи на полмесяца выступил Росстат. В агентстве объясняли, что это сделано по согласованию с регионами для использования инфраструктуры и персонала для организации Единого дня голосования в сентябре.

Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции ее перенесли сначала на апрель 2021 года, а затем - на сентябрь. Предварительные итоги переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные официально опубликуют в конце 2022 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Всероссийская перепись населения 2021 года

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