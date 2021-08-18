МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану

Руководстве Международного валютного фонда объявило о временной приостановке помощи Афганистану ввиду неясности статуса движения "Талибан" (запрещено в РФ), захватившего власть в Кабуле.

"В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ", - передает РИА Новости комментарий МВФ.

Сообщается, что на следующей неделе Кабул должен был получить от МВФ около 00 миллионов долларов помощи, но теперь этот транш заморожен.

По всей видимости, средства от МВФ не будут поступать до признания талибов как легитимного власти или до широких общенациональных выборов.