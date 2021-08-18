На экранах - большое семейное путешествие в джунгли Амазонки

В новом диснеевском фильме "Круиз по джунглям" мы попадаем в Диснейленд. Это не первый опыт экранизации аттракционов знаменитого тематического парка - среди них такой успешный, как "Пираты Карибского моря".

Сетовать на вторичность картины нет смысла: вторичность - суть фильма, собранного из аллюзий к любимым игровым образам аттракционного кино. Это точный расчет: насмотренная публика охотно впадает в детство, возвращаясь в мир авантюрных сказок типа "В поисках утраченного ковчега" или "Мумии" - наивных, но будоражащих воображение. И там, где критик сурово отметит заимствование, нормальный зритель порадуется новой встрече с чем-то любимым.

А первое, что приходит на память, - кинороман "Африканская королева" с Хэмфри Богартом и Кэтрин Хепберн в образе несовместимой, а потом пылко влюбленной пары, закинутой в африканские джунгли времен Первой мировой. Но и эта ассоциация мимолетна: перед нами не более чем игровое путешествие в хитроумно сконструированные джунгли по искусственной Амазонке с анимированными крокодилами, дельфинами, тиграми и людоедами.

Игра есть игра - все понарошку, и нам об этом напоминают. Отсюда нарочито карнавальные маски, откровенно компьютерный ягуар и в отличие от "Африканской королевы" картонная, лишенная "химии" любовь между ученой авантюристкой Лили (Эмили Блант) и владельцем утлого суденышка Фрэнком (Дуэйн Джонсон). Первая одержима идеей найти в джунглях Амазонии "лунные слезы" - лепестки, обладающие качествами снадобья от всех хворей. Второй берется ее доставить по назначению, пройдя через все ловушки предложенной нам игры. Ему приглянулась эта отважная девица в штанах - нетипичное существо для куртуазных 20-х годов прошлого века с их нежными кружевами и шляпками-мухоморами. Девице придан брат Макгрегор (Джек Уайтхолл), словно поменявшийся с сестрой ролями: без косметики ни шагу. То есть дань современности отдается сполна: все маскулинное передано прекрасным феминам, все расовые и гендерные предрассудки успешно преодолены. А когда игра прикажет быть героем, в игре героем становится любой - изнеженный братец окажется и товарищем верным, и бойцом крутым.

А еще - вояж в мир моды 10-х годов. В мир наивной жюльверновской техники и чопорных ученых в усах и бородках. В самой Лили сочетается несочетаемое: длинная юбка - с метким ударом с носка в лоб, прелестная улыбка - с беспощадностью, трезвый ум - с верой в чудеса. Не забыли и о Первой мировой, которая бушует на планете: введен комический персонаж надутого немца (Джесси Племонс) на допотопной подлодке, который тоже охотится за чудесными "лунными слезами", - возникает мотив гонки, полной коварства и подстав.

Как воспринимать эту сборную солянку? Расслабиться и получать удовольствие - как на "американских горках" или в "пещере ужасов" с динозаврами

Как воспринимать эту сборную, часто переперченную солянку? Хмуро констатировать абсурдность фабульных разворотов? Нет, надо расслабиться и получать удовольствие сродни тому, что можно получить в комнате смеха или в пещере ужасов со звероящерами - там тоже не до чувства меры. Это такой род эскейпизма, инъекция адреналина: на Амазонке злые крокодилы, грохочущие водопады, дикари со смертоносными стрелами - но людоед в любой миг может обернуться веселым актером, а ягуар - большой кошкой-мурлыкой. Из XVI века явится испанский конкистадор Агирре (Эдгар Рамирес) - и пойдет причудливая смесь времен и эпох, так что сам "лирический герой" фильма Фрэнк окажется четырехсотлетним ветераном. Как и положено аттракциону, все очень красиво. Сделано с юмором - особенно философские сцены пожирания живыми существами друг друга: муравей срезает листик и несет домой, муравья немедленно съедает мохнатый паук, паука - маленькая птичка, маленькую птичку - большая... Есть отсылы к "Аватару" с его фосфоресцирующими мирами. Авторы сколлекционировали самые расхожие стереотипы экзотических приключений, как это и делают в тематических парках, нас замечательно развлекающих и отвлекающих.

Разумеется, картина испанца Жауме Кольет-Серра, хотя и вызывает тени похожих фильмов, но не идет с ними в сравнение. Как милейшая Эмили Блант в роли новой "Индианы Джонс" не может состязаться с Харрисоном Фордом в харизме. Но фильм рождает в душе бурю сладких воспоминаний о лучших часах в кинозале - уже этим он хорош. И поверьте моему горькому опыту: сегодня лучше побывать в этом картонажном круизе сквозь компьютерные джунгли, чем подвергнуть испытанию временем когда-то эталонную комедию с великой Кэтрин Хепберн и оскароносным Хэмфри Богартом - прекрасная легенда на глазах рассыплется в прах.