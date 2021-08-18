На экраны Союзного государства выходит спортивная драма "Небесная команда" режиссера Владимира Аленикова. Фильм основан на реальных событиях и посвящен ярославской хоккейной команде "Локомотив". Съемки ленты проходили в Минске, Санкт-Петербурге и Москве.

- Очень понравилась гостеприимная Беларусь, - вспоминают артисты. - Желаем белорусам мира, счастья и добра.

"Небесная команда" рассказывает о сентябрьских днях 2011 года, когда десятки фанатов "Локо" отправились в Минск на первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги, где их кумиры должны были сыграть против минского "Динамо". Но матч не состоялся. Во время разбега самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, налетел на радиомаяк и врезался в землю на берегу реки Туношонки недалеко от ее впадения в Волгу...

Тогда в Ярославле прошла поминальная акция, на которую собрались более десяти тысяч человек. Вечер-реквием состоялся в Минске. В сентябре 2013 года в Ярославле был открыт мемориал "Хоккейное братство". Авторы памятника - дизайнеры Владимир Демьяненко и Владимир Кауров и художник-монументалист Михаил Бекетов. 37 стальных клюшек сложены так, что с одной стороны они представляют собой падающую птицу, а с другой - взлетающий самолет. В фильме снимались Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Андрей Мерзликин...

37 стальных клюшек сложены таким образом, что представляют собой падающую птицу

Кстати, недавно Алексей Гуськов вместе с белорусской актрисой Мариной Коняшкиной снялся в сериале о декабристах.

Дословно

Вячеслав Фетисов, консультант фильма, двукратный олимпийский чемпион:

- "Небесная команда" - замечательный фильм, крайне важный для всех, любящих хоккей и спорт. Создан настоящий кинопамятник прекрасным ребятам, которые честно жили и соревновались, любили свою страну. Владимир Алеников и его соратники сумели рассказать пронзительную общечеловеческую историю, которая вызывает в душе лучшие человеческие чувства.