На форуме "Армия-2021" представят новую модель радиостанции "Азарт"

Новое поколение портативной цифровой радиостанции "Азарт" будет представлено в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Первое поколение этих радиостанций в войсках уже есть, и отзывы о них самые положительные. Российские военнослужащие подразделений связи 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в середине августа провели радиотренировку по связи.

В ходе практической части военнослужащие на радиостанциях Р-149 АКШ-1, Р-166-0,5 и Р-187-П1 "Азарт" организовали устойчивую и защищенную связь между пунктами управления и другими абонентами. При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры. Также связисты отработали вопросы обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки. Радиотренировку проводили в военных городках Душанбе и Бохтаре, к ней было привлечено более 100 военнослужащих и 13 единиц техники связи.

Напомним также, что в ходе учений "Умка-21", проходивших весной этого года, настоящей сенсацией стало одновременное всплытие трех атомных подводных лодок, взломавших лед. Так вот, главком ВМФ адмирал Николай Евменов принимал доклад об удачном всплытии по радиостанции Р-187-П1.

И вот появилось новое поколение "Азартов". Новая модель на 30 процентов компактнее и легче, она приобрела обновленный дизайн и улучшенную эргономику, а также имеет еще ряд преимуществ по сравнению со своим предшественником Р-187-П1 "Азарт".

Как рассказали разработчики, новое поколение "Азарта" сохранило все достоинства Р-187-П1, в том числе полную совместимость с унаследованным парком армейских радиосредств, спутниковую навигацию и повышенную помехозащищенность. Плюс у новой модели расширен диапазон рабочих частот. Радиостанцию оснастили электронном компасом, инерциальной системой распознавания движения и функцией интернета вещей, а также интерфейсами Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, и BT для связи с удаленной периферией. Значительно расширены возможности подсистемы цифровой обработки сигналов, позволяющей в дальнейшем существенно наращивать скорость передачи информации и вводить новые сложные протоколы помехо, развед и криптозащищенной радиосвязи.

Радиостанции "Азарт", разработаны специалистами НПО "Ангстрем" около 10 лет назад. Наши военные тогда, наконец-то, получили систему связи, которая не только не уступает, но во многом и превосходит лучшие мировые образцы. Режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20 тысяч скачков в секунду исключает возможность технического подавления связи удаленными средствами РЭБ противника или точной пеленгации сигнала. Связь, которую практически невозможно заглушить, перехватить и расшифровать.

Новое и предыдущее поколение "Азартов", естественно, совместимы между собой. Применяемая в радиостанции SDR-платформа обеспечивает бесшовную сквозную совместимость с радиостанциями различных поколений, работающими с разными протоколами и диапазонами частот. Одновременная поддержка спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS позволяет определять координаты абонента и обмениваться навигационными данными в автоматическом или ручном режиме.

Новая модель радиостанции - исключительно российская разработка. Центральный процессор, программное обеспечение, схемотехника, топология печатных плат и конструкция радиостанции в полном объеме разработаны на территории России отечественными учеными и инженерами. Часть комплектующих, используемых для производства радиостанции, закупается за рубежом. Как подчеркивают разработчики, в полном соответствии с законодательством Российской Федерации иностранная компонентная база и поставщики заблаговременно согласовываются с основным заказчиком радиостанций - Министерством обороны.

Генеральный директор НПО "Ангстрем" Вадим Малюков подчеркивает:

- Радиостанции "Азарт" постоянно совершенствуются. Мы проводим доработки программного обеспечения и аппаратной части по требованию заказчика. Созданная с учетом актуальных запросов оборонного комплекса радиостанция стала уникальным в своем роде проектом. Эта одна из немногих за последние годы российских разработок, которую по праву можно назвать научно-техническим достижением. "Азарт" способен не только составить конкуренцию зарубежным аналогам, но и значительно превосходит их. Новое поколение радиостанции закрепит лидерство России на рынке портативных цифровых радиосредств.