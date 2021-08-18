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Текст:   Юрий Медведев 
15:11 18.08.2021

Научные работники смогут взять ипотеку на особых условиях

Ипотечную программу для работников научных организаций, а также организаций высшего образования в наукоградах запустила компания ДОМ.РФ. Особые условия касаются ипотеки на строящееся жилье, которая выдается по ставке от 6,6%, программы на готовое жилье от 8%, рефинансирования от 6,7%, ипотеки на готовый дом от 10,1% и кредитов на ИЖС от 7,9%.

Фото: РИА Новости
Мишустин: Льготная семейная ипотека будет действовать до конца 2023 года

По словам председателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилии Гумеровой, разработка программы "научной ипотеки" - льготного ипотечного кредитования для российских ученых и научно-педагогических работников, - была одной из важнейших рекомендаций, которые были направлены в правительство по итогам майских парламентских слушаний "Научный кадровый потенциал страны". Обсудив причины самых острых проблем в этой области с руководством РАН, Совет Федерации предложил развивать ипотечный механизм как часть комплексной системы социальной поддержки российских ученых и членов их семей. Кроме ипотеки, речь идет о расширении программы по предоставлению государственных жилищных сертификатов молодым ученым, совершенствованию механизмов обеспечения кадров служебным жильем и т. д.

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