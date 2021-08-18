Небензя: Россия будет судить о движении "Талибан" по его действиям

Москва будет судить о движении "Талибан" (запрещено в РФ) по его действиям. Об этом журналистам заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

"Мы не не доверяем или доверяем. Мы посмотрим, что они будут делать", - цитирует ответ дипломата ТАСС на вопрос о том, доверяет ли Москва талибам. Российский постпред также заявил, вопрос о необходимости каких-либо дополнительные действий со стороны Совета безопасности ООН пока открыт. "Посмотрим, как будут развиваться события", - добавил Небензя.

Напомним ранее, выступая на заседании Совета безопасности ООН, Небензя подчеркнул, что у Москвы по-прежнему вызывает беспокойство сохраняющаяся террористическая угроза, а также гуманитарная ситуация в Афганистане. Он обратил внимание на то, что поток беженцев из страны несет риск инфильтрации боевиков в принимающие мигрантов страны под видом беженцев. Василий Небензя подтвердил, что Россия заинтересована в скорейшем мирном урегулировании, стабилизации обстановки и постконфликтном восстановлении Афганистана.