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18.08.2021 22:27
Рубрика: Культура

Николай Гумилев появился в Доме-музее Марины Цветаевой

Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Поэт, переводчик, критик и путешественник Николай Гумилев никогда не был в этом доме в Борисоглебском переулке и не был лично знаком с Мариной Цветаевой. Но его появление здесь спустя 135 лет после рождения и 100 лет после трагической гибели, не случайно. Хотя бы потому, что все сотрудники музея любят его стихи, как призналась директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук. Хотя, наверняка, не так сильно, как любила сама хозяйка этого дома.
Марина Цветаева называла Николая Гумилева "поэтом с историей". Его смерть она восприняла как огромную потерю для русской культуры. Фото: Олеся Курпяева Марина Цветаева называла Николая Гумилева "поэтом с историей". Его смерть она восприняла как огромную потерю для русской культуры. Фото: Олеся Курпяева
Марина Цветаева называла Николая Гумилева "поэтом с историей". Его смерть она восприняла как огромную потерю для русской культуры. Фото: Олеся Курпяева

Для Марины Цветаевой, по ее собственному определению, Гумилев был "поэтом с историей". А его смерть она восприняла как огромную потерю для русской культуры. В "Истории одного посвящения" Цветаева так и написала: "боговдохновенный мастер", "скошенный в самое утро своего мастерства-ученичества".

Фото: Александр Гринберг/ТАСС
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Николай Гумилев - один из рецензентов первого сборника Цветаевой "Вечерний альбом". "Марина Цветаева внутренне талантлива, внутренне своеобразна... Эта книга - не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов", - читаем мы в Гумилевском сборнике статей "Письма о русской поэзии", представленном на выставке. Пожалуй, с этого и началось их "знакомство".

Большой интерес проявляла Цветаева к Гумилеву и как к человеку, близкому Анне Ахматовой. Гумилев был любимым поэтом Константина Родзевича и Николая Гронского, с которыми судьба тесно свела Цветаеву в эмиграции. Эти незримые связующие ниточки попыталась распутать куратор выставки Мария Степанова.

"Николай Гумилев прошел очень сложный путь творческого развития и совершенствования, начав с "минимума" - сборника "Путь конквистадоров" - и закончив "максимумом" - великой книгой русской поэзии, сборником "Огненный столп", - рассказывает она.

Пять разделов выставки - пять этапов становления Гумилева как поэта. Каждое новое жизненное испытание делало его лишь сильнее, и поэт вставал на новую ступень мастерства. Противостояние с литературной богемой и отстаивание права своего голоса, борьба за женские сердца, непреодолимая тяга к путешествиям, война и, наконец, борьба с забвением. Имя поэта, его книги 70 лет были под запретом, но сила слова Гумилева вновь одержала победу.

Все начинается со сборника стихов "Путь конквистадоров", который юный поэт напечатал в 300 экземплярах. На выставке представлен тот, что Гумилев подарил своему учителю и наставнику Иннокентию Анненскому. Тут же его чернильница, которую сохранила его вторая жена Анна Николаевна Гумилева (Энгельгардт).

Больше всего мемориальных предметов на стенде, рассказывающем о любовях поэта. Как писала в своих воспоминаниях Иоганнес фон Гюнтер, Николай Гумилев "почти постоянно был влюблен, пользовался большим успехом у женщин и девушек, хотя вовсе не был хорош собой". Среди его муз талантливейшие женщины - Лариса Рейснер, Ольга Арбенина, Нина Шишкина...

Фото: iStock
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Каждая новая любовь для него была словно поединком. Свои отношения с Анной Ахматовой он называл не иначе как "битвой глухой и упорной". На выставке можно увидеть письмо Анны Ахматовой к Гумилеву, в котором они обсуждают погоду, нехватку денег и решают, что бы заложить. Так жизненно и просто. Рядом фотография их маленького сына Льва, будущего историка и философа Льва Гумилева, и его игрушки, купленные заботливым отцом. Тут же лото, в которое играли в семье Гумилевых.

Каждое новое жизненное испытание делало Николая Гумилева лишь сильнее

Об африканских приключениях Гумилева рассказывают вещи из коллекции путешественника Николая Носова, который повторил африканский путь поэта 100 лет спустя. В Африке Гумилев был четыре раза. Этот континент стал для него одновременно и лекарством от любви, и источником вдохновения, и объектом научного исследования. Он всерьез интересовался местным фольклором и собирал местные реликвии, которые сейчас хранятся в Кунсткамере. Не зря же Цветаева его называла "отцом кенгуру в русской поэзии".

Во время воинской службы Гумилев проявил себя храбрым офицером, получив два Георгиевских креста. Жаль, что на выставке представлена лишь их копия. Зато можно увидеть сборник "Колчан", вышедший в свет в 1916 году.

Жизнь поэта, невольника чести, оборвалась рано и трагически. Свой сборник "Огненный столп" он не увидел изданным. Рядом с томиком его стихов лежит "Илиада" Гомера, которую Гумилев взял с собой в тюрьму, но у него ее быстро отобрали.

Кстати

В Доме Гумилевых в Бежецке скоро должен открыться первый музей поэта в стране. Еще одна маленькая победа - получено разрешение поставить памятник Гумилеву в Кронштадте. Тоже первый в стране.

Культура Литература Гид-парк

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