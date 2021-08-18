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18.08.2021,  
16:13
Текст:  Алексей Брусилов

Новая колесная самоходка на базе "Урала" засветилась в Ливии

Артиллерийские подразделения вооруженных сил Правительства национального согласия Ливии приняли на вооружение колесную самоходную установку на базе автомобиля "Урал-4320". Такая САУ, вооруженная гаубицей Д-30, недавно впервые засветилась в одном из учебных центров во время посещения этого объекта руководством ПНС.

122-мм орудие открыто установлено на платформе вездехода и имеет возможность разворачиваться на 360 градусов. Для устойчивости во время ведения огня боевая машина оборудована 4 аутригерами. Во время совершения марша ствол закрепляется специальным устройством, смонтированным за кабиной. Скорострельность - 8 выстрелов минуту. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом массой 21,76 кг - 15400 метров. Существуют также активно-реактивные боеприпасы, способные поражать противника на дистанции до 22000 метров. Максимальная скорость - 85 км/час. Расчет состоит из четырех человек.

Фото: Dark Footage / youtube.com
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Такие самостоятельно изготовленные самоходки в настоящее время эксплуатируются в армиях многих государств, например в Алжире, Египте, Сирии, Судане, Лаосе и других.

Также в этом учебном центре замечены две редких для Ливии гусеничных САУ 2С3 "Акация". В свое время в Советском Союзе было закуплено 36 таких боевых машин. К началу гражданской войны все они находились на хранении, поэтому не принимали участия в боях. Лишь в последние годы противоборствующим сторонам удалось реанимировать буквально несколько единиц.

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