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16.06.2020,  
13:55
Текст:  Алексей Моисеев

Самоходка 2С3 "Акация" впервые за долгое время засветилась в Ливии

В ходе боевых действий в Ливии засветились редкие для этой страны самоходные артиллерийские установки. Например, впервые за долгое время в фотообъективы попала 152-мм 2С3 "Акация". Такие САУ массово находились на вооружении Советской армии, но за рубеж, в страны так называемой социалистической ориентации, их поставляли в ограниченных количествах.
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
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Больше всего таких орудий было в армии Ирака, который в 80-е годы вел долгую и кровопролитную войну с соседним Ираном. За 8 лет конфликта там закупили около 150 машин, большая часть из которых была потеряна в 1991 году, во время бесславной кувейтской авантюры.

Сирия - еще один из ближайших союзников СССР - получила полсотни "Акаций". Ливийская армия приобрела всего 36 2С3. К началу гражданской войны 2011 года эти машины находились на базах хранения. Считалось, что они сильно пострадали в результате ударов авиации НАТО. Однако, как оказалось, отдельные экземпляры уцелели. В то же время не было достоверных данных об их активном участии в боевых действиях.

Еще одним совсем уж экзотическим образцом, который силам режима Триполи удалось отбить у формирований Хафтара, стала американская 155-мм самоходка М109 одной из ранних модификаций. Установки прибыли еще до свержения короля Идриса, в сентябре 1969 года. Несмотря на солидный возраст, эта САУ буквально до последнего времени задействовалась в операциях.

Необходимо отметить, что вовлеченные в конфликт стороны в основном применяют различные буксируемые орудия, а также небольшое количество советских 122-мм 2С1 "Гвоздика" и 155-мм Palmaria итальянского производства. В начале текущего года сообщалось о переброске в Ливию турецких Т-155 Firtina.

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