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Рубрика: В мире

Новая Зеландия ввела строгий карантин из-за одного случая COVID-19

Строгий трехдневный карантин начал действовать на территории Новой Зеландии после выявления коронавируса у 58-летнего мужчины, проживающего на севере Окленда.

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Глава правительства страны Джасинда Ардерн заявила, что власти вынуждены пойти на такой шаг в связи с активным распространением коронавирусной инфекции. "Так мы сведем к минимуму любые контакты, а кроме того, у нас появится время на сбор дополнительной информации и проведение крупномасштабного тестирования", - заявила Ардерн.

Она добавила, что на большей части территории страны ограничения будут действовать до 21 августа, а в Окленде и Короманделе локдаун продлится неделю. Все предприятия, учреждения и ведомства будут закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Жителям предписано оставаться дома.

С начала пандемии в Новой Зеландии выявили всего 2 926 инфицированных SARS-CoV-2, напоминает ТАСС.

В мире Океания Новая Зеландия Пандемия коронавируса COVID-19

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