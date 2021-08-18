Новости из США могут отбросить рубль к показателям конца июля

Старт недели выдался противоречивым не только для рубля, но и для всего мира. Природные катаклизмы, распространение дельта-штамма и ситуация в Афганистане стали главными событиями, оказывающими влияние на мировые рынки.

Специально для "Российской газеты" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган описал перспективы рубля до конца лета:

- На фоне некоторого снижения цен на нефть, конвертации дивидендов в валюту, расширенных долларовых закупок ЦБ и ухода от риска рубль с утра понедельника к вечеру вторника потерял порядка 20 копеек к доллару и укрепился на 35 копеек к евро. До 73,5 рубля и 86,1 рубля соответственно.

Среда откроется примерно на тех же значениях, но именно в этот день состоится публикация протоколов заседания ФРС. Они дадут понять вектор движения доллара и мировых фондовых индексов на ближайшие недели до симпозиума в Джексон-Хоуле 26-28 августа. В зависимости от оценки протоколов рубль может как укрепиться до 73 за доллар и 85,5 за евро, так и упасть до 74 и 87-88 рублей соответственно.

Также важными макроэкономическими событиями станут данные по инфляции в ЕС, запасы сырой нефти в США и уровень безработицы. Из других сфер трейдеры будут внимательно следить за распространением дельта-штамма в Китае, который также страдает от стихийных бедствий в юго-восточном регионе страны, а также за развитием событий в Афганистане.

То, как будет развиваться ситуация для рубля до конца недели, будет зависеть от макроданных из США, а также цен на нефть. Протоколы ФРС могут приблизить сворачивание антикризисных программ. Это негативно скажется на рынках и спровоцирует выход из рисковых активов, одним из которых является рубль и российский фондовый рынок.

Нефтяные котировки могут просесть на опасениях насчет спроса из-за пандемии. Но такой сценарий кажется менее вероятным, чем дальнейший рост цен на нефть.

Технически рубль пока не смог преодолеть сопротивление в 73 единицы за доллар. И постепенно американская валюта начала разворачиваться вверх, где первой ее целью станет отметка в 74 рубля.

История с евро примерно такая же - сопротивление в 86 рублей не может покориться рублю еще с середины июня, поэтому вероятен рост евро до 87-88 рублей в течение недели.

И, вполне вероятно, как я уже сказал, падение российской валюты будет усиливаться к концу месяца после заседания в Джексон-Хоуле.

Так что в августе возможно падение до 75-77 рублей за доллар и 89-90 рублей за евро. Но на ближайшие дни основных факторов движения курсов три - публикация протоколов в среду в 21 час по московскому времени, темпы роста заболеваемости дельта-штаммом и ситуация вокруг Афганистана.