Новости из США могут отбросить рубль к показателям конца июля

Новости

Замена коммерческих займов бюджетными сэкономит Мордовии 1,1 млрд рублей 07:15
На форуме "Армия-2021" представят новую модель радиостанции "Азарт" 06:58
В Челябинске зафиксирован сильнейший выброс сероводорода 06:42
Вирусолог предупредил о неожиданном эффекте вакцинации от COVID-19 06:32
Аномальная жара в ряде регионов России продержится до конца недели 05:26
Ирландские археологи нашли в болоте 1600-летний деревянный языческий идол 05:06
США за один день вывезли из Афганистана более 1000 человек 04:10
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным 03:45
Глава СПЧ оценил идею введения "четырехдневки" в России 02:35
Вильфанд рассказал, когда в Москве спадет жара 01:55
Новая Зеландия ввела строгий карантин из-за одного случая COVID-19 01:20
В ВВС США подтвердили гибель людей в вылетевших из Кабула самолетах 00:43
"Монако" проиграл "Шахтеру" в первом матче квалификации Лиги чемпионов 17.08.2021
Испания предоставит временное убежище работавшим с ЕС афганцам 17.08.2021
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии 17.08.2021
Сирийская женщина погибла при обстреле турецкой артиллерии 17.08.2021
Фармацевту грозит более ста лет тюрьмы за продажу справок о вакцинации 17.08.2021
Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии 17.08.2021
Лавров рассказал, как моджахед хвалил советских военных 17.08.2021
СМИ: Белый дом впустую потратил время на подготовку эвакуации афганцев 17.08.2021
В военном самолете США в Кабуле уместились 640 человек 17.08.2021
Собянин рассказал о мерах безопасности в связи с ЧМ по пляжному футболу 17.08.2021
Девятилетняя москвичка не поступила в МГУ на бюджетное место 17.08.2021
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В 17.08.2021
МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии 17.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Новости из США могут отбросить рубль к показателям конца июля

Текст: Георгий Панин
Старт недели выдался противоречивым не только для рубля, но и для всего мира. Природные катаклизмы, распространение дельта-штамма и ситуация в Афганистане стали главными событиями, оказывающими влияние на мировые рынки.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Специально для "Российской газеты" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган описал перспективы рубля до конца лета:

Фото: iStock
Рубль и другие валюты развивающихся экономик попали в "зону слабости"

- На фоне некоторого снижения цен на нефть, конвертации дивидендов в валюту, расширенных долларовых закупок ЦБ и ухода от риска рубль с утра понедельника к вечеру вторника потерял порядка 20 копеек к доллару и укрепился на 35 копеек к евро. До 73,5 рубля и 86,1 рубля соответственно.

Среда откроется примерно на тех же значениях, но именно в этот день состоится публикация протоколов заседания ФРС. Они дадут понять вектор движения доллара и мировых фондовых индексов на ближайшие недели до симпозиума в Джексон-Хоуле 26-28 августа. В зависимости от оценки протоколов рубль может как укрепиться до 73 за доллар и 85,5 за евро, так и упасть до 74 и 87-88 рублей соответственно.

Также важными макроэкономическими событиями станут данные по инфляции в ЕС, запасы сырой нефти в США и уровень безработицы. Из других сфер трейдеры будут внимательно следить за распространением дельта-штамма в Китае, который также страдает от стихийных бедствий в юго-восточном регионе страны, а также за развитием событий в Афганистане.

То, как будет развиваться ситуация для рубля до конца недели, будет зависеть от макроданных из США, а также цен на нефть. Протоколы ФРС могут приблизить сворачивание антикризисных программ. Это негативно скажется на рынках и спровоцирует выход из рисковых активов, одним из которых является рубль и российский фондовый рынок.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Добыча нефти подорожала и тянет за собой вверх цены на бензин

Нефтяные котировки могут просесть на опасениях насчет спроса из-за пандемии. Но такой сценарий кажется менее вероятным, чем дальнейший рост цен на нефть.

Технически рубль пока не смог преодолеть сопротивление в 73 единицы за доллар. И постепенно американская валюта начала разворачиваться вверх, где первой ее целью станет отметка в 74 рубля.

История с евро примерно такая же - сопротивление в 86 рублей не может покориться рублю еще с середины июня, поэтому вероятен рост евро до 87-88 рублей в течение недели.

И, вполне вероятно, как я уже сказал, падение российской валюты будет усиливаться к концу месяца после заседания в Джексон-Хоуле.

Так что в августе возможно падение до 75-77 рублей за доллар и 89-90 рублей за евро. Но на ближайшие дни основных факторов движения курсов три - публикация протоколов в среду в 21 час по московскому времени, темпы роста заболеваемости дельта-штаммом и ситуация вокруг Афганистана.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Отрасли Нефть и газ Госфонды и контрольные органы Центральный банк Курс рубля Цена на нефть

Главное сегодня

Глава СПЧ оценил идею введения "четырехдневки" в России
Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но не готов их признать
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным
В Гидрометцентре сообщили о существенном похолодании
В Челябинске зафиксирован сильнейший выброс сероводорода
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей