В России полным ходом идет большая парламентская кампания. На прошлой неделе завершился важнейший ее этап - регистрация участников. За 450 мандатов в Госдуме борются 14 партий. В общей сложности они выдвинули порядка шести тысяч кандидатов, таким образом конкурс - 13 человек на место.

В числе участников гонки четыре парламентские партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду". Кроме того, на места в Госдуме претендуют несколько политических сил с опытом работы в регионах - Партия пенсионеров, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые", "Яблоко", Партия роста, "Коммунисты России", Российская партия свободы и справедливости. Бодрый старт взяли новички - "Новые люди" и "Зеленая альтернатива", которые были созданы в прошлом году и сразу смогли провести своих представителей в заксобрания. А это дало им право идти на большие думские выборы без сбора подписей.

На этой неделе партии разыграли места в бюллетене, теперь они могут призывать избирателей голосовать не просто за свой бренд, но и за конкретный номер. Новый этап агитации - в средствах массовой информации - начнется уже с 21 августа. До конца месяца участники должны опубликовать свои предвыборные программы. Судя по выступлениям партийных лидеров, упор в них будет сделан на социально значимые темы - борьбу с ковидом, ситуацию в здравоохранении, контроль над ценами.

В условиях пандемии партии вынуждены вести агитацию по возможности бесконтактно и с соблюдением санитарных норм. Девять партий на площадке Центризбиркома заключили соглашение "За безопасные выборы" - договорились сократить число предвыборных мероприятий, рекомендовать вакцинироваться своим кандидатам, агитаторам и наблюдателям, а также воздерживаться от непрофессиональных комментариев по поводу коронавируса.

Если говорить о порядке проведения нынешних выборов, то по сравнению с кампанией 2016 года, когда избиралась Госдума седьмого созыва, он изменился разительно. Во-первых, голосование стало многодневным, во-вторых, более технологичным.

Существенно вырос охват видеонаблюдением. Пять лет назад камеры работали на трети участков, в этом году - более чем на половине, где голосуют 80 процентов избирателей. Правда, трансляция будет доступна не всем желающим в открытом доступе, а лишь участникам выборов. Отвечая на возражения части наблюдательского сообщества, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что это решение было принято из соображений экономии, а также во избежание кибератак на открытый портал. Все, кто заинтересован в наблюдении, доступ к записям получат, уверяют в ЦИКе. Для этого можно обратиться в партии, к кандидатам, а также в центры по наблюдению, которые будут работать в каждом регионе на базе общественных палат.

Кстати, одно из последних решений Центризбиркома - разрешить общественным палатам назначать до шести наблюдателей на каждый участок, чтобы они могли работать попеременно в течение трех дней.

Несмотря на ковидные ограничения, приедут и международные наблюдатели, порядка 300 человек. Отказались лишь представители ОБСЕ: они сочли неприемлемым для себя требование российской стороны в условиях пандемии сократить контингент с 500 до 60 человек, хотя в других странах обходились и меньшими силами.

Добавим, что по итогам Единого дня голосования 17-19 сентября будут избраны также 12 губернаторов (девять - напрямую, трое - через парламенты) и 39 региональных парламентов, кроме того, пройдут тысячи местных выборов и референдумов. Всего будет замещено более 31 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Конкретно

Что важно знать избирателю

С каждым годом в законодательстве появляются новые нормы, которые делают голосование для граждан проще и удобнее. Рассказываем, что делать в ситуациях, с которыми могут столкнуться россияне перед походом на участок.

Где голосовать

Узнать адрес своего участка можно на сайте Центризбиркома. Там же есть список кандидатов, которые зарегистрированы в вашем округе. Еще один вариант - Единый портал госуслуг, информация размещена в разделе "Мои выборы".

Глава ЦИК Элла Памфилова: "Надеемся, что к сентябрю станет гораздо лучше, но не настолько, чтобы расслабиться и перестать принимать меры санитарной безопасности". Фото: РИА Новости www.ria.ru

Прописан в другом месте

Для таких случаев уже не первый год действует система "Мобильный избиратель", она позволяет внести свое имя в списки на любом участке в России и за рубежом. Со 2 августа это можно сделать в МФЦ, территориальных избиркомах или через госуслуги. С 8 сентября заявления будут принимать участковые комиссии, причем ехать в свою по прописке не надо, можно прийти в ближайшую удобную и записаться на голосование там. Крайний срок - 13 сентября.

Занят в воскресенье

Голосование в этот раз продлится три дня - 17, 18 и 19 сентября. Участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера по местному времени. Прийти можно в любой из трех дней. Центризбирком рекомендует не откладывать исполнение гражданского долга на последний момент, чтобы не создавать толпу в помещении избиркома, ведь многодневный формат используется в первую очередь для профилактики распространения коронавируса.

Страшно заразиться

Участки будут работать с учетом санитарных требований, дистанция и маски - обязательны. Если вы забыли взять средства защиты - не страшно, выдадут на месте и маску, и перчатки, и даже персональную ручку. Кстати, Роспотребнадзор рекомендовал всем членам избиркомов и наблюдателям привиться от коронавируса. По данным ЦИК, на прошлой неделе средний уровень вакцинации в комиссиях превысил 50 процентов.

Домашние дела не отпускают

Вы можете пригласить членов участковой комиссии к себе домой. Для этого достаточно позвонить в УИК не позднее 14.00 19 сентября. Документов о невозможности проголосовать на участке с вас не потребуют, но вызов надо будет обосновать. Если вы плохо себя чувствуете, присматриваете за детьми или больными родственниками, комиссия пойдет вам навстречу. С членами УИК к вам могут приехать наблюдатели и журналисты, это законно, но вести съемку в доме они вправе только с вашего разрешения.

Проголосовать онлайн

Такая возможность есть у жителей семи регионов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей, Севастополя и Москвы. Заявление можно подать уже сейчас на портале госуслуг через личный кабинет. Можно передумать и вернуться на обычный участок до 13 сентября, но если заявка не отозвана, электронный формат останется единственным доступным, из списков по месту регистрации вас вычеркнут безвозвратно. Проголосовать можно с любого устройства, подключенного к интернету, зайдя в личный кабинет на госуслугах.