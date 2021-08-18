Нутрициолог назвала вызывающие пищевую зависимость продукты

Злоупотребление сахаром, мучными изделиями и даже молочными продуктами может вызвать у человека сильное привыкание, перерастающие в зависимость, поэтому количество такой пищи в рационе следует жестко контролировать.

Таким мнение с радио Sputnik поделилась спортивный нутрициолог Дарья Савельева. По ее словам, речь в данном случае идет не только о психологическом привыкании, но и о биохимических механизмах. Так, тяга к сладкому во многом обусловлена тем, что на него положительно реагирует мозг - это источник доступной, легко извлекаемой энергии. В то же время злоупотребление сахаром приводит к тому, что к нему привыкает и микрофлора кишечника, которая затем буквально требует все новой и новой порции.

Также Дарья Савельева рекомендует с осторожностью относиться к молочным продуктам. Во-первых, там тоже довольно много сахара - лактозы, а во-вторых, они также формируют зависимость, но несколько иного рода.

- В них содержатся опиаты природного происхождения. Когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины - они успокаивают, расслабляют, - пояснила нутрициолог.

По ее словам, именно этим объясняется то, что многие люди предпочитают молочные продукты перед сном. При этом совсем отказываться от такой пищи, особенно от качественных кисломолочных продуктов, не стоит, главное - не злоупотреблять.

Такой же подход Савельева рекомендует исповедовать и относительно хлебобулочных изделий, особенно тех, что приготовлены на дрожжах, которые могут формировать зависимость сами по себе. В результате, уточнила специалист, людям бывает сложнее отказаться от хлеба, чем от сладкого.