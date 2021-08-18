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18.08.2021 07:05
Рубрика: Общество

Нутрициолог назвала вызывающие пищевую зависимость продукты

Текст: Алексей Иванов

Злоупотребление сахаром, мучными изделиями и даже молочными продуктами может вызвать у человека сильное привыкание, перерастающие в зависимость, поэтому количество такой пищи в рационе следует жестко контролировать.

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Таким мнение с радио Sputnik поделилась спортивный нутрициолог Дарья Савельева. По ее словам, речь в данном случае идет не только о психологическом привыкании, но и о биохимических механизмах. Так, тяга к сладкому во многом обусловлена тем, что на него положительно реагирует мозг - это источник доступной, легко извлекаемой энергии. В то же время злоупотребление сахаром приводит к тому, что к нему привыкает и микрофлора кишечника, которая затем буквально требует все новой и новой порции.

Также Дарья Савельева рекомендует с осторожностью относиться к молочным продуктам. Во-первых, там тоже довольно много сахара - лактозы, а во-вторых, они также формируют зависимость, но несколько иного рода.

- В них содержатся опиаты природного происхождения. Когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины - они успокаивают, расслабляют, - пояснила нутрициолог.

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По ее словам, именно этим объясняется то, что многие люди предпочитают молочные продукты перед сном. При этом совсем отказываться от такой пищи, особенно от качественных кисломолочных продуктов, не стоит, главное - не злоупотреблять.

Такой же подход Савельева рекомендует исповедовать и относительно хлебобулочных изделий, особенно тех, что приготовлены на дрожжах, которые могут формировать зависимость сами по себе. В результате, уточнила специалист, людям бывает сложнее отказаться от хлеба, чем от сладкого.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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