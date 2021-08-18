Онкологи научились вживлять титановые ребра

Онкопациентам с поражением грудной клетки после удаления опухоли и ребер восстанавливают их, вживляя титановые эндопротезы. Уникальную методику разработали и применяют в Онкоцентре имени Блохина - пока в единственном из всех онкоцентров в России. Осенью здесь стартует протокол клинической апробации нового метода, после чего его предстоит внедрить в широкую практику.

Уже сейчас на примере первых семи прооперированных, что благодаря новому методу пациенты получают после излечения совершенно иное качество жизни. У первой пациентки, получившей ребра из титана, рак грудной стенки обнаружили год назад. Но теперь Наталья Головина здорова, ведет привычный образ жизни и шутит, что на ее новый скелет не реагируют "рамки" в аэропорту. Ограничений немного - разве что тяжелые спортивные нагрузки ей не по плечу. Операция была хоть и сложная, но уже через пять дней после нее пациентка встала с больничной койки.

До появления экспериментальной разработки онкологи-ортопеды применяли для таких больных старую схему лечения: после удаления опухоли пораженные ребра заменяли стандартными металлическими пластинами. Но они со временем изнашивались и деформировали скелет.

"Это стопроцентно российская разработка. Нечто подобное применяется в других странах, но российские эндопротезы имеют ряд преимуществ. Титан - абсолютно нейтральный материал, эндопротезы из него легкие, прочные и долговечные", - рассказал "РГ" онколог-ортопед, заведующий отделом опухолей кожи, костей и мягких тканей РОНЦ имени Блохина Ренат Валиев.

Новый протез выполняется с помощью трехмерной модели. Он не только легок и прочен, но также сохраняет подвижность, и это дает возможность пациенту дышать полной грудью

Главный плюс - используемые 3D-технологии позволяют делать протезы, точно копируя анатомию грудной клетки каждого пациента. Такой эндопротез - это индивидуальное изделие, которое как нельзя лучше подходит конкретному больному. Он сохраняет подвижность, и это дает пациенту возможность дышать полной грудью.

"Такая технология требует мультидисциплинарного подхода, - объясняет доктор Валиев. - Сначала на базе КТ-снимков с помощью 3D-технологии выполняется трехмерная модель грудной клетки больного - при этом учитываются его вес, рост, анатомические особенности. Затем врачи-ортопеды, в зависимости от области поражения, определяют форму будущего протеза. Модель сначала печатается на 3D-принтере, а затем выполняется в металле". Разработчики протезов говорят, что их стоимость (хотя это штучная, сугубо индивидуальная работа) вполне сопоставима со стоимостью подобных серийных ортопедических изделий. При этом стоимость такого высокотехнологичного лечения больных волновать не должна - после регистрации нового метода подобные операции будут делать по программе высокотехнологичной медпомощи.