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18.08.2021 15:54
Рубрика: Общество

Опрос: 66% школьников планируют связать жизнь с IT

Текст: Евгения Добрынина

Современные дети рождаются с "гаджетом в руке". Цифра пронизывает сегодня все сферы жизни, в школах ребят учат программировать, и почти на всех уроках в ходу цифровые технологии.

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Неудивительно, что больше половины детей (66%), увлекающихся современными технологиями, намерены после школы поступить в технический вуз и строить карьеру в IT. Такие данные получили эксперты Московской Школы программистов, опросив школьников по всей России.

Конечно, работать в сфере информационных технологий сразу после школы получится далеко не у всех, да и сами ребята реально смотрят на перспективы: искать "цифровую" работу сразу после школы планируют только 5% опрошенных. Еще 16% школьников амбициозно заявили: планируют стать востребованными IT-специалистами за границей, а 13% считают занятия IT всего лишь хобби.

Половина ребят решили связать свою жизнь с технологиями, потому что это интересно, а треть считают, что эта сфера откроет им большие возможности. В высокой зарплате уверены 15 процентов.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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По мнению 54% школьников, IT-сфера будет всегда востребована. Еще 43% считают, что спрос на специалистов будет высоким как минимум в течение 10 лет. И только 3% уверены: "золотой век" IT скоро кончится.

С чем конкретно в IT хотели бы работать школьники? Треть - и это большинство - хотят создавать игры, пятая часть - заниматься программированием на языках Python, Java и других, а 15% стремятся работать в сфере кибербезопасности. Также детям интересна разработка мобильных приложений, веб-разработка, создание роботов и Big Data.

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