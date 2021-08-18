Опрос показал, сколько россиян хотят стать блогерами

Большинство взрослых россиян - до 80% - готовы бросить работу, чтобы начать работать блогерами, свидетельствуют результаты исследований, проведенных платформой по работе с блогерами Perfluence и аналитическим агентством Research Me. В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 16 до 55 лет.

Больше половины этих желающих - молодые россияне в возрасте от 16 до 24 лет, две трети из них - женщины (73%). Также положительно высказались в пользу профессии блогера респонденты старше 45 лет, и увидели в этом занятии перспективу в сравнении с другими профессиями более 30%. Мужчин из них - больше половины (55%).

А среди опрошенных россиян, которые уже профессионально занимаются блогерством, 35% входят в возрастную группу от 25 до 34 лет, 25% - от 35 до 44 лет, 16% - молодежь до 24 лет. Отмечается, что среди тех, кто уже профессионально ведут блоги, 70% совмещают это занятие с основной работой, но для 30% это основной источник заработка. 22% тех, кто совмещает ведение блога с основной работой, заняты в сфере торговли, 11% - в сфере транспорта, 10% имеют собственный бизнес, еще 10% работают в сфере обслуживания, 9% работают в госучреждениях.

Также сообщается, что более 80% опрошенных, которые никогда не вели блоги, готовы пройти дополнительное обучение, чтобы профессионально зарабатывать на этом. А среди собственных недостатков, мешающих сменить работу на блогерство, лишь 35% россиян сообщили о недостатке дисциплины.

Стремление к высоким заработкам стоит на первом месте у потенциальных блогеров. Согласно данным опроса, 39% респондентов хотели бы зарабатывать на ведении блога не менее 100 тыс. рублей в месяц, 26% - 200 тыс. рублей, 25% - от 500 тыс. до 1 млн рублей. 25% опрошенных считают, чтобы решиться уйти с основной работы, нужно зарабатывать на блогерстве от 500 тыс. до 1 млн рублей. И лишь 10% респондентов считают, достаточно зарабатывать на блоге 50 тыс. рублей, показали результаты исследования.

"С 2018 года мы наблюдаем кратный рост не только по количеству блогеров в России, но и объемам бюджетов, которые рекламодатели хотят вкладывать в продвижение с помощью инфлюенсеров. Блогер сегодня - это полноценная профессия, фактически "пятая власть", которая в ближайшие 5 лет вытеснит и заменит своим влиянием современные медиа. Поэтому мы изучаем не только отношение к блогерству как к профессии, но и ее влияние на формирование современных трендов в обществе", - комментирует Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence.