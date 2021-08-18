Опрос показал, сколько россиян хотят стать блогерами

Новости

В Екатеринбурге выявили превышение в воздухе вредных частиц 13:19
Власти Новой Зеландии опасаются вспышки COVID-19 13:04
На Москву надвигается ливень с градом 12:59
Мэр Ниццы отказался принять беженцев из Афганистана 12:55
Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России 12:54
В ЕС признали поражение после прихода талибов к власти в Афганистане 12:41
"Спутник Лайт" показал эффективность 93,5% в Парагвае 12:40
Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар 12:30
Сенатор оценил инициативу о возвращении прежнего пенсионного возраста 12:15
СМИ: Ил-112В свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования 12:15
Тилль Линдеманн дважды выступит на фестивале "Спасская башня" 12:15
США засекретят F-35 от союзников 12:15
Оперштаб: В Москве выявлено 1590 новых случаев COVID-19 11:40
Задержан четвертый сбежавший заключенный из ИВС в Истре 11:39
Под Смоленском пропала двухлетняя девочка 11:38
Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса 11:36
В Эстонии побит антирекорд по смертности от коронавируса 11:34
Экипажу самолета ВВС США понадобилась помощь психологов и священников 11:33
Трутнев анонсировал запуск проекта "Дальневосточный квартал" в этом году 11:17
Депутат оценил возможную замену паспортов смарт-картами 11:15
К 2035 году доля беспилотных внутригородских перевозок может составить 30% 10:53
МИД: ЕС думал над угрозой РФ вместо предотвращения коллапса в Афганистане 10:43
Талибы призвали граждан сдать оружие и боеприпасы 10:38
Под Калининградом нашли уникальный кусок янтаря весом 1,7 килограмма 10:36
Трутнев рассказал о борьбе с последствиями пожаров и паводков 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 12:03
Рубрика: Экономика

Опрос показал, сколько россиян хотят стать блогерами

Текст: Александр Проценко
Большинство взрослых россиян - до 80% - готовы бросить работу, чтобы начать работать блогерами, свидетельствуют результаты исследований, проведенных платформой по работе с блогерами Perfluence и аналитическим агентством Research Me. В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 16 до 55 лет.

Больше половины этих желающих - молодые россияне в возрасте от 16 до 24 лет, две трети из них - женщины (73%). Также положительно высказались в пользу профессии блогера респонденты старше 45 лет, и увидели в этом занятии перспективу в сравнении с другими профессиями более 30%. Мужчин из них - больше половины (55%).

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Сколько и как зарабатывают блогеры в соцсетях

А среди опрошенных россиян, которые уже профессионально занимаются блогерством, 35% входят в возрастную группу от 25 до 34 лет, 25% - от 35 до 44 лет, 16% - молодежь до 24 лет. Отмечается, что среди тех, кто уже профессионально ведут блоги, 70% совмещают это занятие с основной работой, но для 30% это основной источник заработка. 22% тех, кто совмещает ведение блога с основной работой, заняты в сфере торговли, 11% - в сфере транспорта, 10% имеют собственный бизнес, еще 10% работают в сфере обслуживания, 9% работают в госучреждениях.

Также сообщается, что более 80% опрошенных, которые никогда не вели блоги, готовы пройти дополнительное обучение, чтобы профессионально зарабатывать на этом. А среди собственных недостатков, мешающих сменить работу на блогерство, лишь 35% россиян сообщили о недостатке дисциплины.

Стремление к высоким заработкам стоит на первом месте у потенциальных блогеров. Согласно данным опроса, 39% респондентов хотели бы зарабатывать на ведении блога не менее 100 тыс. рублей в месяц, 26% - 200 тыс. рублей, 25% - от 500 тыс. до 1 млн рублей. 25% опрошенных считают, чтобы решиться уйти с основной работы, нужно зарабатывать на блогерстве от 500 тыс. до 1 млн рублей. И лишь 10% респондентов считают, достаточно зарабатывать на блоге 50 тыс. рублей, показали результаты исследования.

"С 2018 года мы наблюдаем кратный рост не только по количеству блогеров в России, но и объемам бюджетов, которые рекламодатели хотят вкладывать в продвижение с помощью инфлюенсеров. Блогер сегодня - это полноценная профессия, фактически "пятая власть", которая в ближайшие 5 лет вытеснит и заменит своим влиянием современные медиа. Поэтому мы изучаем не только отношение к блогерству как к профессии, но и ее влияние на формирование современных трендов в обществе", - комментирует Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence.

Экономика Работа Общество Соцсфера Социология Тесты и опросы

Главное сегодня

МИД: ЕС думал над угрозой РФ вместо предотвращения коллапса в Афганистане
Евро впервые с конца июня подешевел до 86 рублей
За сутки в России подтверждено 20 914 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным
СМИ: Ил-112В свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей