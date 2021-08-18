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18 августа 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)

Постановление Центральной избирательной Комиссии Российской Федерации от 16 августа 2021 г. N 42/338-8 г. Москва "О внесении изменения в федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА""

Дата подписания 16 августа 2021 г.
Опубликован 18 августа 2021 г.

В связи с вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 6 августа 2021 года по делу N АКПИ21-664, которым отменен пункт 1 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 июля 2021 года N32/264-8 в части исключения из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА", кандидата Булыкина Дмитрия Олеговича (N 5, общефедеральная часть), руководствуясь пунктом 3 статьи 75 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 50 и 99 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", частью 1 статьи 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Зарегистрировать Булыкина Дмитрия Олеговича кандидатом в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА".

2. Внести изменение в федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА", зарегистрированный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 июля 2021 года N32/264-8, изложив общефедеральную часть указанного списка в редакции согласно приложению.

3. Считать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА", зарегистрированным в количестве 281 человека.

4. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.

5. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также направить его в "Российскую газету" и "Парламентскую газету".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. Бударина

Приложение

Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Журавлев Алексей Александрович, дата рождения - 30 июня 1962 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", Председатель ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".

2. Богатое Андрей Михайлович, дата рождения - 14 июня 1964 года.

3. Буланова Татьяна Ивановна, дата рождения - 6 марта 1969 года.

4. Пахолков Олег Владимирович, дата рождения - 23 сентября 1971 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", имелась судимость - часть 3 статьи 129 "Клевета" Уголовного кодекса Российской Федерации.

5. Булыкин Дмитрий Олегович, дата рождения - 20 ноября 1979 года.

6. Хазин Михаил Леонидович, дата рождения - 5 мая 1962 года.

7. Илюхин Вячеслав Викторович, дата рождения - 7 августа 1967 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", Председатель Совета регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Новосибирской области, член Президиума Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", имелась судимость - пункты "а", "в" статьи 244 "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности" Уголовного кодекса РСФСР.

8. Шинкаренко Валерий Викторович, дата рождения - 20 мая 1974 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", Председатель Совета регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ленинградской области, член Президиума Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".

9. Рылеев Алексей Валерьевич, дата рождения - 5 февраля 1978 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", Председатель Совета регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Московской области, член Президиума Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член Бюро Президиума Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".

10. Григорян Карен Акопович, дата рождения - 2 августа 1985 года, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", Председатель Совета регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Астраханской области, член Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".