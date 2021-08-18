Пашинян: Союз с Россией - важнейший гарант безопасности Армении

Стратегический союз между Москвой и Ереваном является важнейшим гарантом обеспечения безопасности Армении. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Важным фактором обеспечения безопасности Армении является армяно-российский стратегический союз, а также членство Армении в ОДКБ. Эти пункты включены в нашу программу", - заявил Пашинян, выступая на заседании правительства.

Он также отметил, что дополнительным фактором обеспечения безопасности республики должна стать активная внешняя политика.

"Армения должна проводить активную и инициативную внешнюю политику, работая со всеми странами и международными организациями", - цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

Представляя общественности правительственную программу, армянский премьер заявил, что приоритетными задачами для кабинета министров являются "обеспечение безопасности, суверенитета и территориальной целостности Армении, справедливое решение проблемы Нагорного Карабаха, создание благоприятной атмосферы вокруг Армении". Пашинян также подчеркнул, что одной из важных задач для власти должно стать укрепление атмосферы доверия и общественной консолидации.