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18.08.2021 16:54
Рубрика: В мире

Пашинян заявил о готовности Армении возобновить переговоры по Карабаху

Текст: Алексей Чуриков

Ереван готов возобновить на высшем уровне переговорный процесс по урегулированию нагорнокарабахского вопроса. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ходе своего выступления в среду на заседании правительства.

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"Минская группа ОБСЕ неоднократно заявляла о необходимости полного восстановления переговорного процесса по нагорнокарабахскому вопросу. Мы приветствуем данные заявления и позицию и готовы на высоком и высшем уровне участвовать в переговорах", - цитирует Пашиняна ТАСС.

В ходе этого же заседания армянский премьер напомнил, что Ереван неоднократно выражал свою готовность начать процесс делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана.

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