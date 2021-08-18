Пашинян заявил о готовности Армении возобновить переговоры по Карабаху

Ереван готов возобновить на высшем уровне переговорный процесс по урегулированию нагорнокарабахского вопроса. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ходе своего выступления в среду на заседании правительства.

"Минская группа ОБСЕ неоднократно заявляла о необходимости полного восстановления переговорного процесса по нагорнокарабахскому вопросу. Мы приветствуем данные заявления и позицию и готовы на высоком и высшем уровне участвовать в переговорах", - цитирует Пашиняна ТАСС.

В ходе этого же заседания армянский премьер напомнил, что Ереван неоднократно выражал свою готовность начать процесс делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана.