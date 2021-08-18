Пентагон признал наличие жертв среди афганцев при эвакуации из Кабула

Оборонное ведомство США признало наличие жертв среди афганцев при эвакуации американцев из столицы Афганистана. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он уточнил, что, опираясь на "визуальные свидетельства и заявления ВВС США", очевидно, "что имело место по крайней мере несколько смертей". "Но я не хотел бы комментировать выводы ВВС о том, сколько всего было таких инцидентов", - заявил Кирби.

Представитель Пентагона также подтвердил, что военные США открывали "предупредительный огонь", чтобы сдержать толпу, хлынувшую в аэропорт Кабула. При этом Кирби подчеркнул, что по данным ведомства, в результате совершенных военными "нескольких выстрелов" никаких жертв либо ранений среди гражданских лиц не наблюдалось.