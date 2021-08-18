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18.08.2021 10:17
Рубрика: Общество

Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 40 млн россиян

Текст: Владимир Емельяненко

Более 40 миллионов человек сделали хотя бы первый цикл прививки от коронавируса. Такова статистика ТАСС, составленная на основе данных региональных властей. По данным агентства, первую прививку из двух получили примерно 27,5 процента или 34,7 процента взрослых жителей страны.

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Лидирующими регионами стали Белгородская область - 44 процента, Чечня - 41,3 процента, Московская область - 40,3 процента, и Чукотка - 40,2 процента привитых один раз. Приблизилась к лидерам Москва - привились или начали прививаться 4,5 миллиона или 36 процентов. Санкт-Петербург пока отстает. В северной столице первую прививку сделали чуть более 1,4 миллиона или 26,2 процента человек.

Среди федеральных округов с большим отрывом лидирует Центральный округ. Там одну вакцины ввели 33 процента жителей. Второе место занимает Южный федеральный округ. Его показатель - 28,7 процента вакцинированных.

Однако пока ни один регион станы не преодолел отметку в 50 процентов привитых.

Медленнее других вакцинация идет в Дагестане - 10,3 процента вакцинированных первый раз, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - чуть более 14 процентов, во Владимирской области - 18,6 процента, и в Приморье - 19 процентов. При этом в Вологодской и Челябинской областях, по данным местных властей, вакцинация ускорилась. Там прививку получили по 21 проценту жителей. При этом заболеваемость коронавирусом снижается. Если в июле в стране, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, выявляли в среднем 24,2 тысячи заразившихся в сутки, то с начала августа - менее 22,2 тысяч человек. Правда, к середине августа смертность от коронавирусной инфекции выросла. Она увеличилась примерно с 750 до 800 летальных исходов в день.

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