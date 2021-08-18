Почему растут тарифы на перевозку продовольствия

Проблемой роста стоимости перевозки товаров, о которой ранее сообщала "РГ", занялись профильные министерства. В минтрансе во вторник, 17 августа, прошло совещание с участием представителей минсельхоза, минпромторга, поставщиков продукции и перевозчиков, рассказали участники рынка. Быстрого решения найти не удалось, перевозчики предлагают отправителям продукции переходить на долгосрочные контракты.

Минсельхоз и минпромторг принимают участие в обсуждении проблемы, подтвердили "РГ" в двух ведомствах. В минсельхозе рассказали, что к ним поступают обращения сельхозтоваропроизводителей "о росте цен на автоперевозки и сложностях с наличием свободного транспорта". По этой причине 12 августа директор департамента регулирования рынков АПК минсельхоза Максим Титов обратился к отраслевым союзам с просьбой предоставить информацию о ситуации с перевозкой агропродукции: насколько изменилась стоимость транспортировки на примере конкретных маршрутов, видов транспорта и продуктов в 2019-2021 годах, ощущается ли дефицит парка транспортных средств и есть ли другие проблемы в работе с перевозчиками (копия письма есть у "РГ").

По данным экспертов, в I полугодии в среднем стоимость перевозки автотранспортом выросла от 12,5 до 47%, морем - на 85%, по железной дороге - на 80%, авиатранспортом - на 20%.

Статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов предполагает, что причинами возможного подорожания транспортных услуг могут быть нехватка водителей (из-за пандемии часть иностранных сотрудников в этих работах теперь не участвует) и подорожание топлива, передали в минпромторге. Сейчас, по словам Евтухова, ведомства работают в том числе и с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) "для проверки обоснованности роста услуг перевозчиков". Несколько дней назад по жалобам потребителей ФАС начала проверку торговых сетей на предмет обоснованности торговых наценок, в том числе на продукты питания. В минтрансе ситуацию на момент подписания номера не прокомментировали.

Конкретных решений по итогам совещания в минтрансе выработано не было, рассказали "РГ" его участники, - быстро решить проблему вряд ли удастся. В числе причин подорожания транспортных услуг на совещании указывали также дефицит водителей и уход с рынка небольших игроков. "На протяжении четырех-пяти лет перевозчики были либо на низком, либо на отрицательном уровне рентабельности. Автопарк изнашивался, стоимость автозапчастей росла. А те, кто мог позволить купить автозапчасти и новый транспорт, столкнулся с их дефицитом на фоне коронакризиса", - говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. По его оценкам, в среднем транспортные расходы российских аграриев увеличились на 20-30% к уровню прошлого года.

Цены на автоперевозку грузов выросли на 30% за счет "серых" компаний, не плативших налоги

Удорожание логистики актуально для всех игроков продовольственного рынка, считает исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. "Потребитель платит и за постоянно растущие акцизы на топливо, и за "Платон", и за платные дороги, и за закрытие границ для работников из других стран, и за контрсанкции, и за многое другое", - считает гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. Но рост конечных цен будет сдерживать урожай.

Повышение тарифов зависит еще и от того, с какими именно перевозчиками работают отправители грузов, говорит вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. Если они пользовались услугами перевозчиков, работавших по "серым" схемам, то вполне могли столкнуться со значительным ростом тарифов, более 100%. Легальные перевозчики повышают цены в пределах инфляции.

Причина в происходящем "обелении" рынка. Часть перевозчиков могла предлагать низкие цены за счет ухода от налогов, отправки автомобилей с перегрузкой, экономии на техосмотре. Ужесточение контроля, например за счет введения новой транспортной накладной, где обязательно должен присутствовать сам перевозчик, а не какая-то компания - посредник, подорвало основы демпинга. А ужесточение правил техосмотра повлияло на рынок труда. Водители, которые возили грузы на старых автомобилях как индивидуальные предприниматели, не стали ремонтировать свой транспорт и ушли наемными водителями в электронную торговлю, где платят больше. Как пояснили "РГ" в Союзе операторов железнодорожного транспорта, для конца лета характерны сезонные ценовые колебания. Но к росту тарифов приводит также повышение стоимости ремонта вагонов и деталей.

Картофельный союз ранее уже предложил субсидировать перевозку овощей и картофеля. Представители транспортной отрасли считают, что нужно вкладывать в расширение и обновление парка транспортных средств. Кто станет инвестором, пока не понятно. А страховкой от сезонного роста цен могут быть долгосрочные контракты с легальными транспортными предприятиями, говорит Алексеев.