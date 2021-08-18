Почему религиозным организациям нужна поддержка государства

В России проходит мониторинг участия религиозных организаций в социальной и культурной жизни страны. Исследование проводится в рамках подготовки к большому международному форуму по межкультурному и межрелигиозному сотрудничеству, который пройдет в следующем году под эгидой ООН.

Результаты пока не объявлены, но уже сейчас ясно, что у религиозных организаций в России масса социальных, культурных, информационных и просветительских проектов.

- Масштаб огромный, основных направлений два: социальное и просветительское, - уточнили спикеры на "круглом столе" "Меры государственной поддержки религиозных организаций в период пандемии COVID-19 и их участие в конкурсных процедурах по предоставлению субсидий и дальнейшего включения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций".

Россия в начале пандемии столкнулась с примерами активного участия структур гражданского общества в борьбе с нею и в оказании конкретной помощи людям. Волонтеры и НКО в чем только не участвовали, начиная от изготовления масок и заканчивая помощью оказавшимся в изоляции людям. Религиозные организации показывали пример особенной активности, притом что сами часто оказывались в затрудненной ситуации: богослужения на пиках ковидных волн были ограничены. В таких случаях государство оказывало религиозным организациям серьезные меры поддержки.

Но настоящую систему поддержки общественного служения может помочь наладить единый реестр НКО, который сейчас создается по поручению президента, а также внедрение в практику закона о социальном государственном заказе.

Интересно, что НКО сегодня поддерживаются в том числе и частными фондами.

И очень важно, что фонды начинают проявлять одинаковую лояльность к социальному служению как светских, так и религиозных организаций, не делая различий между ними.

Однако представители традиционных религий России убеждены, что религиозные организации должны и могут использовать именно тот арсенал средств, которых нет у светских НКО, - обращение к религиозным смыслам.

Систему поддержки общественного служения может помочь наладить единый реестр НКО, а также внедрение в практику закона о социальном государственном заказе

Так, например, сотрудники включенных в работу по борьбе с наркоманией религиозных центров по опыту знают, что пострадавшие от столь тяжелого недуга люди могут выйти из него, только обретая при этом опору в других ценностях и меняя свой образ жизни. А для этого, как правило, нужны беседы с духовными лицами - священнослужителями.

Пока же религиозные деятели отмечают, что духовная специфика их работы почти непонятна светским специалистам и экспертам, дающим оценку, давать или не давать грант религиозному НКО. Светским экспертам сегодня явно нужны религиоведческие знания, чтобы понимать "духовный компонент" социальной или культурной работы религиозных организаций, а также уметь отсекать нетрадиционные культовые организации сектантского характера, которые могут нанести человеку серьезный ущерб.