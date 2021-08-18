Почему религиозным организациям нужна поддержка государства

Новости

Число погибших при землетрясении в Гаити превысило 2 тысячи 04:30
Найдены тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов 03:44
Горелов: Полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно 03:41
Росгидромет предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье к выходным 03:21
Пушков рассказал о возможном военном реванше США после Афганистана 02:27
Орбиту МКС увеличат в четверг на 1,2 км перед прибытием "Союза МС-19" 01:55
Байден: Войска США могут остаться в Афганистане и после 31 августа 01:32
Патрушев: США создали в Афганистане глобальную нарколабораторию 00:49
Байден: С вывозом афганцев есть проблемы 00:45
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан 00:40
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2" 00:35
Патрушев: Украину ждет сценарий Афганистана 00:22
Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги из-за проблем с визой 00:17
США отказались считать президента Афганистана "политической фигурой" 18.08.2021
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29 18.08.2021
МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану 18.08.2021
В Литве произошло массовое отравление алкоголем, 16 человек погибли 18.08.2021
АТОР: Россияне массово собрались в Абхазию 18.08.2021
До 2 138 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 18.08.2021
В Подмосковье начнут строить еще 30 школ 18.08.2021
"Аэрофлот" вернет стоимость билетов отмененных в Бангкок рейсов 18.08.2021
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам 18.08.2021
Движение "Голос" внесено Минюстом в список иноагентов 18.08.2021
Убийцы питерского ресторатора осуждены на большие сроки 18.08.2021
В Москве за несколько часов выпало 20 мм осадков 18.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 00:05
Рубрика: Общество

Почему религиозным организациям нужна поддержка государства

Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 188(8539)
В России проходит мониторинг участия религиозных организаций в социальной и культурной жизни страны. Исследование проводится в рамках подготовки к большому международному форуму по межкультурному и межрелигиозному сотрудничеству, который пройдет в следующем году под эгидой ООН.
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Результаты пока не объявлены, но уже сейчас ясно, что у религиозных организаций в России масса социальных, культурных, информационных и просветительских проектов.
Для чего был перенесен на несколько месяцев праздник Преображения

- Масштаб огромный, основных направлений два: социальное и просветительское, - уточнили спикеры на "круглом столе" "Меры государственной поддержки религиозных организаций в период пандемии COVID-19 и их участие в конкурсных процедурах по предоставлению субсидий и дальнейшего включения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций".

Россия в начале пандемии столкнулась с примерами активного участия структур гражданского общества в борьбе с нею и в оказании конкретной помощи людям. Волонтеры и НКО в чем только не участвовали, начиная от изготовления масок и заканчивая помощью оказавшимся в изоляции людям. Религиозные организации показывали пример особенной активности, притом что сами часто оказывались в затрудненной ситуации: богослужения на пиках ковидных волн были ограничены. В таких случаях государство оказывало религиозным организациям серьезные меры поддержки.

Но настоящую систему поддержки общественного служения может помочь наладить единый реестр НКО, который сейчас создается по поручению президента, а также внедрение в практику закона о социальном государственном заказе.

Интересно, что НКО сегодня поддерживаются в том числе и частными фондами.

И очень важно, что фонды начинают проявлять одинаковую лояльность к социальному служению как светских, так и религиозных организаций, не делая различий между ними.

Однако представители традиционных религий России убеждены, что религиозные организации должны и могут использовать именно тот арсенал средств, которых нет у светских НКО, - обращение к религиозным смыслам.

Систему поддержки общественного служения может помочь наладить единый реестр НКО, а также внедрение в практику закона о социальном государственном заказе

Так, например, сотрудники включенных в работу по борьбе с наркоманией религиозных центров по опыту знают, что пострадавшие от столь тяжелого недуга люди могут выйти из него, только обретая при этом опору в других ценностях и меняя свой образ жизни. А для этого, как правило, нужны беседы с духовными лицами - священнослужителями.

Пока же религиозные деятели отмечают, что духовная специфика их работы почти непонятна светским специалистам и экспертам, дающим оценку, давать или не давать грант религиозному НКО. Светским экспертам сегодня явно нужны религиоведческие знания, чтобы понимать "духовный компонент" социальной или культурной работы религиозных организаций, а также уметь отсекать нетрадиционные культовые организации сектантского характера, которые могут нанести человеку серьезный ущерб.

Общество Религия Международные организации ООН

Главное сегодня

Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам
Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать в королевство
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности