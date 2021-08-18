Почему Wildberries сделал все товары дешевле для покупателей с картой "Мир"

Крупнейший онлайн-магазин России Wildberries де-факто ввел скидку на все товары для тех, кто оплачивает их с помощью внутренних платежных инструментов: картой "Мир", через cистему быстрых платежей (СБП) Банка России или SberPay. Для оплачивающих покупки картами систем Visa и MasterСard товары теперь продаются без скидки. Скорее всего, эта история - шаг по популяризации внутренних платежных инструментов, считают эксперты. Опыт Wildberries могут подхватить и другие интернет-магазины.

С 16 августа цены в Wildberries снижены с учетом тарифов платежных систем, рассказывают в пресс-службе Wildberries. Цены опустились на 2%. "Мы не вводили разные условия платежей картами, так как тарифы формируются самими платежными системами, а не нами, поэтому заявления о дискриминации пользователей не имеют под собой оснований. В отличие от российских платежных систем зарубежные платежные системы устанавливают более высокие тарифы на транзакции, из-за чего россияне вынуждены переплачивать", - говорит представитель Wildberries.

Теперь пользователи видят на сайте онлайн-магазина, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках, выбирая ту или иную платежную систему. При этом в Wildberries подчеркивают, что не вводили дополнительных комиссий, поскольку они существовали всегда, но не отображались. "В стоимости товаров учитывалась и услуга транзакции, которую получает сама платежная система. Но размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, так как не знали тарифы других платежных систем", - отмечает представитель маркетплейса.

В Visa и MasterCard не оценили нововведение Wildberries.

Российские платежные системы могут получить приток новых пользователей

"Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе", - подчеркивает представитель Visa. По словам главы MasterCard в России Алексея Малиновского, система не взимает напрямую никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт, а все транзакции в России, как по картам "Мир", для международных платежных систем обрабатываются НСПК (Национальная система платежных карт, принадлежащий Банку России оператор системы "Мир". - "РГ"). В Банке России и НСПК не ответили на вопросы "Российской газеты".

Для клиентов маркетплейса не произошло критичных перемен: если магазин снизил цены на 2%, то по факту покупатель ничего не теряет, а даже приобретает, если выбирает определенный способ оплаты, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Коллаборация трех систем с крупнейшим маркетплейсом оправданна и является грамотным стратегическим шагом, он может способствовать массовому спросу на карты "Мир", говорит он.

"С одной стороны, площадка выносит на обозрение конкуренцию между платежными системами, и рядовому потребителю надо будет учитывать нюансы распределения комиссии при оплате товаров. С другой стороны, площадка может просто давать дополнительную скидку при выборе некоторых видов оплаты, кто не готов в этом разбираться, будет платить стандартную цену", - подчеркивает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. По мнению младшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслава Путиловского, вряд ли можно говорить о попытках вытеснения западных платежных систем с российского рынка. "Скорее речь идет о возможности его передела. Маркетплейс тестирует возможность снизить тарифы и получить дополнительный доход. Если это получится, эстафету примут другие крупные участники рынка", - говорит он.

Для рынка выгодна конкуренция между иностранными и российскими платежными системами

По словам Путиловского, для рынка выгодна конкуренция между российскими и иностранными платежными системами. Но на стороне российских систем факт, что ранее были попытки использовать доминирующее положение иностранных платежных систем в политических целях.