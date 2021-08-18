Почему Wildberries сделал все товары дешевле для покупателей с картой "Мир"

С 16 августа цены в Wildberries снижены с учетом тарифов платежных систем, рассказывают в пресс-службе Wildberries. Цены опустились на 2%. "Мы не вводили разные условия платежей картами, так как тарифы формируются самими платежными системами, а не нами, поэтому заявления о дискриминации пользователей не имеют под собой оснований. В отличие от российских платежных систем зарубежные платежные системы устанавливают более высокие тарифы на транзакции, из-за чего россияне вынуждены переплачивать", - говорит представитель Wildberries.
Теперь пользователи видят на сайте онлайн-магазина, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках, выбирая ту или иную платежную систему. При этом в Wildberries подчеркивают, что не вводили дополнительных комиссий, поскольку они существовали всегда, но не отображались. "В стоимости товаров учитывалась и услуга транзакции, которую получает сама платежная система. Но размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, так как не знали тарифы других платежных систем", - отмечает представитель маркетплейса.
В Visa и MasterCard не оценили нововведение Wildberries.
"Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе", - подчеркивает представитель Visa. По словам главы MasterCard в России Алексея Малиновского, система не взимает напрямую никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт, а все транзакции в России, как по картам "Мир", для международных платежных систем обрабатываются НСПК (Национальная система платежных карт, принадлежащий Банку России оператор системы "Мир". - "РГ"). В Банке России и НСПК не ответили на вопросы "Российской газеты".
Для клиентов маркетплейса не произошло критичных перемен: если магазин снизил цены на 2%, то по факту покупатель ничего не теряет, а даже приобретает, если выбирает определенный способ оплаты, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Коллаборация трех систем с крупнейшим маркетплейсом оправданна и является грамотным стратегическим шагом, он может способствовать массовому спросу на карты "Мир", говорит он.
"С одной стороны, площадка выносит на обозрение конкуренцию между платежными системами, и рядовому потребителю надо будет учитывать нюансы распределения комиссии при оплате товаров. С другой стороны, площадка может просто давать дополнительную скидку при выборе некоторых видов оплаты, кто не готов в этом разбираться, будет платить стандартную цену", - подчеркивает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. По мнению младшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслава Путиловского, вряд ли можно говорить о попытках вытеснения западных платежных систем с российского рынка. "Скорее речь идет о возможности его передела. Маркетплейс тестирует возможность снизить тарифы и получить дополнительный доход. Если это получится, эстафету примут другие крупные участники рынка", - говорит он.
По словам Путиловского, для рынка выгодна конкуренция между российскими и иностранными платежными системами. Но на стороне российских систем факт, что ранее были попытки использовать доминирующее положение иностранных платежных систем в политических целях.