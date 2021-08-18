Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, передает ТАСС. Пилот погиб.

"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29, - уточнили агентству в пресс-службе Южного военного округа. - Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук".

В округе подчеркнули, что полет выполнялся без боекомплекта. На место для выяснения обстоятельств случившегося отправлена комиссия Главного командования ВКС.