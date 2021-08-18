Полярники Беларуси отметили 15-летие освоения Антарктиды

Ученые Беларуси, завершив создание первой очереди южной полярной станции, располагают достаточным ресурсом для дальнейшего развития полярных исследований, став полноценными участниками антарктического клуба. Столь высокая оценка была дана 19 августа руководителем Национальной академии наук Владимиром Гусаковым по случаю 15-летия участия РБ в изучении Антарктики, информирует БЕЛТА.

Беларусь подчеркнул академик, признавая необходимость сохранения уникальных природных экосистем шестого континента для будущих поколений, "подтверждает свою приверженность целям и принципам Договора об Антарктике". Об этом свидетельствует, в частности, и увеличение круга задач, решаемых в рамках государственных программ, выросло и число участников экспедиций. Значительно увеличилось и "число публикаций белорусских ученых в высокорейтинговых зарубежных журналах", - добавил руководитель НАН.

В этой связи он констатировал "неоценимую помощь Российской Федерации на всех этапах становления белорусской антарктической программы: от планирования и проведения научных исследований до реализации международных процедур". Подписание восемь лет назад двустороннего соглашения, отметил академик, и создание рабочей группы по реализации соглашения "сделало научную кооперацию крайне эффективной".

И хотя белорусскими учеными пройден большой путь, но, безусловно, полагает Гусаков, предстоит сделать еще больше. "В первую очередь необходимо улучшить оснащенность стационарной антарктической станции и сезонных экспедиций научным оборудованием, создать широкий резерв специалистов полярного профиля. Ведь расширение экспедиций, предупредил ученый, "потребует формирования многочисленной команды исследователей, где сплав опыта и молодости позволит решить поставленные перед экспедицией задачи".

Значительным этапом в истории страны считает 15-летний опыт ученых и начальник 13-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов. Он напомнил, что еще в середине прошлого века "более ста белорусов участвовали в советских антарктических походах". Затем, в начале текущего века по инициативе НАН и при поддержке президента РБ была утверждена первая государственная программа по исследованию полярных регионов Земли - Антарктики.

Заслуженный полярник напомнил, что в мае этого года завершилась очередная Белорусская антарктическая экспедиция, во время которой было завершено "строительство лабораторно-жилого модуля, введены в эксплуатацию операционно-хирургический блок, амбулатория, изолятор, технологические помещения и агрегаты".

Кроме того, белорусские полярники получили надежную связь благодаря скоростному интернету. Работа над этой проблемой, признается Гайдашов, была длительной и кропотливой. Но, добившись положительного результата, уточнил он, полярники надежно обеспечены "безлимитной спутниковой связью, позволяющей передачу больших объемов научной информации, проведение медицинских консультаций, видеоконференций, обмен документами".

Кстати, в истекшем году, по его словам, прошла детальная международная инспекция белорусской станции, по итогам которой была отмечена ее "высокая технологичность, безопасность, приверженность научным исследованиям, готовность к проведению зимовочных исследований". Словом, созданная инфраструктура позволяет планировать в ближайшие годы расширение научной деятельности и переход станции в режим круглогодичной работы, в том числе с привлечением зарубежных ученых, акцентировал внимание Гайдашов.

В свою очередь начальник Российской антарктической экспедиции Института Арктики и Антарктики Александр Клепиков подчеркнул, что между учеными Союзного государства уже многие годы идет сотрудничество в сфере полярных исследований. "Вот уже 15 лет вы делаете антарктическую программу в тесном сотрудничестве с Российской антарктической экспедицией", - сказал он, дав высокую оценку открытиям белорусских ученых за истекшие годы.