Пополнение брокерских счетов через быстрые платежи ЦБ выросло в разы

Россияне стали активно пополнять брокерские счета через систему быстрых платежей (СБП) Банка России, рассказали "Российской газете" крупнейшие брокеры. Количество операций и их объем выросли в десятки раз. По прогнозам участников рынка, тренд продолжится - в первую очередь благодаря лояльной тарифной политике СБП.

По данным "БКС Мир инвестиций", количество операций по пополнению брокерских счетов через СБП за I полугодие 2021 года выросло там в 25 раз по сравнению с тем же периодом 2020 года и достигло 92 тысяч транзакций. Объем таких транзакций вырос в 17 раз и составил почти 2 млрд рублей за I полугодие. В "Финаме" объем пополнения в I полугодии 2021 года достиг 382,4 млн рублей.

Стоимость переводов на брокерские счета через СБП для клиентов заметно выгоднее классических карточных переводов. Максимальный размер комиссии за проведение платежей через СБП на счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг, установлен в размере 0,4%, тогда как при переводах между банками с "пластика" на карту - на уровне 1%.

"Мы видим довольно динамичный прирост по данному направлению, - указал заместитель председателя правления банка "Финам" Александр Непорожний. - В первую очередь рост проникновения СБП в структуру наших переводов связан с тем, что услуга активно популяризируется со стороны НСПК (Национальная система платежных карт, операционный платежный и клиринговый центр системы. - "РГ"). И крупные игроки уже приняли эту историю как неизбежную и делают интерфейсы своих приложений более удобными для оплаты по СБП. Более того, многие точки продаж уже просят оплатить не картой, а по QR-коду, так как это для них более выгодно, и это тоже делает такой способ оплаты более понятным и привычным". Этот способ оплаты будет становиться еще популярнее, уверены в "Финаме".

Перевод денег на брокерские счета через СБП стал привлекательнее благодаря сниженной комиссии по сравнению с классическим переводом с карты на карту

"Мы ожидаем продолжение активного роста как по количеству, так и по объему, этому способствуют не только удобство и скорость для клиентов, но и лояльная тарифная политика СБП", - отметил заместитель руководителя брокерского бизнеса по консультационным продуктам "БКС Мир инвестиций" Алексей Евсютин.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков напомнил, что Россия находится в числе стран - лидеров по использованию продвинутых методов оплаты, поэтому пополнение брокерских счетов через СБП будет популярным. "Объемы пополнения брокерских счетов через СБП в I полугодии 2021 года на несколько порядков меньше, чем сумма активов на брокерских счетах граждан (6,7 трлн рублей на конец 2020 года), так что мы еще увидим рост", - заметил младший директор отдела рейтингов кредитных институтов АО "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Дальнейшая популяризация сервиса будет зависеть от объема операций С2В - от граждан компаниям, считает председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров.