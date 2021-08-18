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18.08.2021 18:40
Рубрика: Экономика

Пополнение брокерских счетов через быстрые платежи ЦБ выросло в разы

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Россияне стали активно пополнять брокерские счета через систему быстрых платежей (СБП) Банка России, рассказали "Российской газете" крупнейшие брокеры. Количество операций и их объем выросли в десятки раз. По прогнозам участников рынка, тренд продолжится - в первую очередь благодаря лояльной тарифной политике СБП.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По данным "БКС Мир инвестиций", количество операций по пополнению брокерских счетов через СБП за I полугодие 2021 года выросло там в 25 раз по сравнению с тем же периодом 2020 года и достигло 92 тысяч транзакций. Объем таких транзакций вырос в 17 раз и составил почти 2 млрд рублей за I полугодие. В "Финаме" объем пополнения в I полугодии 2021 года достиг 382,4 млн рублей.

Еще два российских банка могут подключиться к потенциальному конкуренту СБП

Стоимость переводов на брокерские счета через СБП для клиентов заметно выгоднее классических карточных переводов. Максимальный размер комиссии за проведение платежей через СБП на счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг, установлен в размере 0,4%, тогда как при переводах между банками с "пластика" на карту - на уровне 1%.

"Мы видим довольно динамичный прирост по данному направлению, - указал заместитель председателя правления банка "Финам" Александр Непорожний. - В первую очередь рост проникновения СБП в структуру наших переводов связан с тем, что услуга активно популяризируется со стороны НСПК (Национальная система платежных карт, операционный платежный и клиринговый центр системы. - "РГ"). И крупные игроки уже приняли эту историю как неизбежную и делают интерфейсы своих приложений более удобными для оплаты по СБП. Более того, многие точки продаж уже просят оплатить не картой, а по QR-коду, так как это для них более выгодно, и это тоже делает такой способ оплаты более понятным и привычным". Этот способ оплаты будет становиться еще популярнее, уверены в "Финаме".

Перевод денег на брокерские счета через СБП стал привлекательнее благодаря сниженной комиссии по сравнению с классическим переводом с карты на карту

"Мы ожидаем продолжение активного роста как по количеству, так и по объему, этому способствуют не только удобство и скорость для клиентов, но и лояльная тарифная политика СБП", - отметил заместитель руководителя брокерского бизнеса по консультационным продуктам "БКС Мир инвестиций" Алексей Евсютин.

ЦБ: Банки не должны автоматически "подписывать" клиентов на открытие брокерских счетов

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков напомнил, что Россия находится в числе стран - лидеров по использованию продвинутых методов оплаты, поэтому пополнение брокерских счетов через СБП будет популярным. "Объемы пополнения брокерских счетов через СБП в I полугодии 2021 года на несколько порядков меньше, чем сумма активов на брокерских счетах граждан (6,7 трлн рублей на конец 2020 года), так что мы еще увидим рост", - заметил младший директор отдела рейтингов кредитных институтов АО "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Дальнейшая популяризация сервиса будет зависеть от объема операций С2В - от граждан компаниям, считает председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров.

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