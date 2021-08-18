Посол РФ в Афганистане рассказал "РГ" о ситуации в Кабуле

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал "РГ" о ситуации в Кабуле, своей встрече с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ - РГ) и о перспективах отношений с новой властью.

Талибы говорят о полной безопасности на улицах Кабула, а каковы ваши наблюдения?

Дмитрий Жирнов: Я согласен с этой оценкой. Ситуация с 16 августа стабилизировалась. Талибы навели порядок, уже третьи сутки подряд не слышно ни одного выстрела, чего не было до их прихода. То есть обстановка лучше, чем была до прихода талибов.

В каком режиме сейчас работает посольство?

Дмитрий Жирнов: В нормальном, штатном полноценном режиме. Мы на работе каждое утро с 8:30. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Выход в город временно ограничен в целях дополнительной перестраховки, потому что идет смена власти. С продуктами, ГСМ и другими припасами перебоев нет. Ко мне уже намереваются приехать некоторые послы, поскольку ситуация в городе нормализуется. Находимся в регулярном контакте с посольствами США, Китая, Пакистана и других стран.

Что обсуждалось на встрече с талибами, которая прошла в посольстве во вторник?

Дмитрий Жирнов: На встречу пришли представители старшего звена организации в городе, которые принимали капитуляцию остатков самораспустившихся афганских национальных сил безопасности. Обсуждались практические вопросы обеспечения безопасности нашего посольства и персонала. Встреча прошла позитивно и конструктивно. На все без исключения поставленные нами вопросы об обеспечении безопасности посольства был получен положительный ответ. Отношение к России позитивное. Они это подтверждают и публично. Выделили нас наряду с Пакистаном и Китаем. То же самое было нам сказано и в доверительном разговоре. Будем с ними в постоянном контакте.

Планируется ли обсуждать более расширенную повестку, включая межгосударственные связи?

Дмитрий Жирнов: Пока говорить об этом преждевременно, спешить не надо.