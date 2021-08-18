По поручению президента правительство ускорит проведение капитального ремонта российских школ. В следующем году решено привести в порядок около полутора тысяч зданий - в два раза больше, чем планировалось изначально.

Недавно президент провел совещание по подготовке к новому учебному году. "Обсуждали и такую важную тему, как капитальный ремонт школ. По поручению главы государства правительство разрабатывает соответствующую программу", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. По его словам, предстоит большая работа.

- Многие здания, где занимаются дети, физически и морально устарели. Надо приводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы и развития школьников, - подчеркнул глава кабинета министров.

Кабмин также продолжит помогать регионам со строительством новых общеобразовательных учреждений. Так, в ходе поездки премьера на Северный Кавказ за помощью для завершения сельской школы обращался руководитель Северной Осетии. "Правительство выделит необходимые средства, - заверил Мишустин. - Федеральные инвестиции позволят закончить все работы уже в этом году и быстрее ввести здание в эксплуатацию, чтобы оно как можно скорее открыло свои двери для учеников". Министерство просвещения он попросил контролировать, как идет стройка.

Тема активно обсуждалась на минувшей неделе. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в следующем году в стране будет отремонтировано в два раза больше школ, чем изначально планировалось. "Уже на сегодняшний день мы имеем 1400 ПСД (проектно-сметных документаций. - Прим. "РГ"), изначально мы имели 700 зданий", - сказал он. Напомним, что ранее Владимир Путин в ходе встречи с Кравцовым поручил ему ускорить работу по капремонту школ.

Многие здания, где занимаются дети, физически и морально устарели

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что решение проблемы ремонта школ требует большего темпа и большего финансирования. Причем ремонтные работы, по ее словам, должны проходить без ущерба для образовательного процесса. Всего же в капитальной модернизации нуждаются 7,3 тысячи школ в России, сообщила Голикова. По ее словам, наибольшая доля таких зданий находится на Северном Кавказе и Дальнем Востоке.

"Президентом поставлена задача достаточно быстрыми темпами реализовать этот проект", - подчеркнула вице-премьер. Сейчас, отметила она, необходимо четко определить порядок отбора и вхождения школ в программу, ценовые и технические критерии.

На проблему качества ремонта обратил внимание губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Часто происходит так, что выигрывает проектная организация, которая, например, не изучает кровлю или фундамент. Критически важно с минстроем этот вопрос проработать. Чтобы тот, кто проектирует, тот и строил школу. И отвечал за качество", - сказал он. А первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил вести мониторинг ремонта школ на всех этапах и принимать акты после окончания ремонта с подписью представителей родительского сообщества.