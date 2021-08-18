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18.08.2021 12:10
Рубрика: Власть

Правозащитники получат доступ к видеонаблюдению на выборах

Текст: Галина Мисливская
Уполномоченный по правам человека в РФ и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека получат собственные аккаунты для доступа к видеонаблюдению на выборах в Единый день голосования 19 сентября. Об этом сообщила в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе церемонии подписания соглашений между правозащитниками и ЦИК.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"Мы в протоколе прописали, что в любом регионе представители уполномоченного по правам человека смогут подключаться к видеонаблюдению в центрах общественного наблюдения. Но и дополнительно мы вам дадим индивидуальные аккаунты", - сказала Памфилова, обращаясь к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Мы намерены, чтобы был свой индивидуальный аккаунт и у СПЧ, чтобы они могли дополнительно в масштабах страны получить канал для наблюдения", - добавила председатель ЦИК.

По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, в совете Создана мониторинговая группа из 11 человек, главная задача которой - обеспечить оперативную связь между участниками выборами и теми, кто должен пресекать нарушения. "Я сам обязательно поеду в один из регионов, все три дня члены нашей мониторинговой группы будут присутствовать в регионах. Ни один сигнал (если они будут) мимо нас не пройдет", - заявил он.

В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ с начала избирательной кампании развернута "горячая линия", куда граждане могут обратиться и с вопросами по выборам, и с другими проблемами, рассказала Татьяна Москалькова. Она сама и сотрудники аппарата намерены посетить несколько регионов и посмотреть, как организовано наблюдение.

Напомним, согласно постановлению ЦИК, видеокамеры в ходе голосования будут работать примерно на 50 тысячах избирательных участков, где голосуют порядка 80 процентов россиян. Кроме того, на 36 тысячах участков установят устройства видеофиксации. Таким образом, всего на участках с видеонаблюдением смогут проголосовать 98 процентов избирателей. Записи с камер будут доступны участникам выборов, а также центрам по наблюдению, которые будут действовать во всех регионах страны на базе общественных палат.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Президент Уполномоченный по правам человека Президент Совет по правам человека Единый день голосования-2021

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