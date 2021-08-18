Продолжается тестирование "Спутник Лайт" в комбинации с западными вакцинами

Вакцина "Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, в качестве однодозной прививки, но также продолжается изучение ее комбинированного применения с препаратами других производителей: AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Об этом сообщили сегодня в РФПИ.

Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" из двух доз вакцин на основе аденовируса человека 26-го серотипа для первого введения и аденовируса 5-го серотипа - для второй прививки) был применен при разработке "Спутника V". Эта вакцина в итоге показала высокий профиль безопасности и эффективности.

"С учетом успеха подобного подхода для обеспечения стойкого и долгосрочного иммунитета против COVID-19 РФПИ выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин и проведения совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами", - пояснили в РФПИ.

Уже обнародованы предварительные результаты тестирования безопасности комбинированного применения "Спутника Лайт" и вакцины AstraZeneca в Азербайджане. В РФПИ подчеркивают, что клинические исследования подтвердили отсутствие серьезных нежелательных явлений, а также случаев заболевания коронавирусом после вакцинации.

В Аргентине министерство здравоохранения и науки и Национальное агентство по научным и технологическим исследованиям (CONICET) при участии РФПИ продолжают еще одно исследование для оценки безопасности и иммуногенности комбинации двух прививок из "Спутника Лайт" с вакцинами трех зарубежных компаний AstraZeneca (также векторная вакцина), Sinopharm (эта инактивированная вакцина, разработанная в Китае, уже одобрена ВОЗ), а также Moderna (мРНК вакцина). "Исследования проходят в городе и провинции Буэнос-Айрес и провинциях Сан-Луис, Кордоба и Ла-Риоха. Результаты исследований будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале", - сообщили в РФПИ.

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что, по его мнению, перспективно также использовать комбинацию "Спутника Лайт" и вакцины Pfizer. Он предложил пройти ревакцинацию (сделать третью дозу) "Спутником Лайт" тем, кто ранее получил две дозы Pfizer, отметив, что в результате бустирования такие пациенты будут "эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться".

По словам специалиста, до сих пор непонятно, какая эффективность у вакцины Pfizer против "дельта"-варианта COVID-19. Есть предположения, что всего 40%, указал он. "Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины", - добавил Гинцбург.

Ранее РФПИ предложил Pfizer провести совместные исследования, чтобы протестировать использование "Спутника Лайт" в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта вакцинации препаратом Pfizer.