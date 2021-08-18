Проект изменений в Конституцию Беларуси будет внесен Лукашенко в течение недели

Конституционная комиссия, сообщил в среду, 18 августа, ее председатель Петр Миклашевич, предлагает сохранить в Беларуси президентскую форму правления. Внесено также предложение о перераспределении полномочий между главой государства, парламентом и правительством. Это позволит, пояснил председатель Конституционного суда республики, всем органам государственной власти "действовать эффективно, в тесном взаимодействии, качественно решать стоящие перед страной задачи".

Проект изменений в Основной закон страны, уточнил глава комиссии, слова которого цитирует БЕЛТА, будет внесен Александру Лукашенко в течение недели. Он сообщил также, что "было проведено два заседания Конституционной комиссии, пять заседаний редакционной группы, была проведена доработка выработанных предложений". В этой связи Миклашевич констатировал, что конституционная комиссия предлагает "изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых статей и 2 статьи исключить".

В государственном управлении страны, по его словам, "наступает новый этап, чтобы полномочия эффективно использовали и все другие органы власти". Предлагается, в частности, закрепить и установить конституционный статус Всебелорусского народного собрания - нового органа в системе государственной власти.

Важно, отметил юрист, найти оптимальный вариант, чтобы этот орган из совещательного стал конституционно-властным, а его важнейшими полномочиями было "решение стратегических вопросов дальнейшего развития страны".

Кроме того, комиссией предлагается конкретизировать конституционные основы избирательной системы, поднять статус Центральной избирательной комиссии. Создать условия для полной реализации избирательных прав белорусских граждан. Предлагается усилить социальные гарантии многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Расширяются и возможности защиты прав и свобод наших граждан.

С этой целью, сказал Миклашевич, внесено предложение о создании правозащитного института - уполномоченного по правам человека. А гражданам страны будет предоставлено право подавать конституционной жалобы непосредственно в КС, добавил юрист.

Все предложения, выработанные комиссией, резюмировал он, направлены на дальнейшую социальную защиту прав и свобод граждан, на устойчивое развитие страны "как демократического, социального, правового государства".