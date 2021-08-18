Лето неумолимо движется к финалу, совсем скоро начнутся школьные будни. Но школа - это не только уроки, но и каждодневное общение наших чад. И как раз в тот момент, когда родители входят в пике от мыслей о предстоящем ЕГЭ, подростки могут внезапно подбросить другую проблему: например, влюбиться...

Фильм о первой любви, снятый по повести Г. Щербаковой "Вам и не снилось", вышел на экраны ровно 40 лет назад. Киностудия им. М. Горького

О роли родителей в этот деликатный момент и о том, как помочь детям его пережить, рассказывает руководитель Психологического центра "Точка" Анна Привезенцева.

Анна, если я вижу, что мой ребенок влюбился, что мне вообще с этим делать?

Анна Привезенцева: Любовь в юном возрасте - важная тема, ведь подростки переживают все особенно остро. Но родитель должен соблюсти баланс между участием и деликатностью. Ну влюбился человек и влюбился. Можно порадоваться за него, сказать: "Здорово, что у тебя появились чувства". Но я вообще не думаю, что родители должны принимать активное участие в этой истории.

То есть расспрашивать, советовать нельзя?

Анна Привезенцева: Подождите, пока ребенок сам попросит совета. А если не просит, то зачем наше вмешательство? Если у вас хороший контакт, то ребенок наверняка будет что-то рассказывать. Но и взрослые, и дети чаще всего рассказывают о чем-то, просто чтобы поделиться своими эмоциями. А вовсе не за советом.

Но ведь родителям осадить себя в такой волнующей ситуации не просто!

Анна Привезенцева: Отнеситесь к чувствам ребенка так же, как к любым другим, - крайне бережно и осторожно. Психотерапевты говорят, что, когда тебе приоткрывают дверку во внутренний мир другого человека, и особенно ребенка, ты должен вести себя как на приеме у английской королевы. Словно все вокруг хрустальное. Нельзя делать резких движений, нужно соблюдать этикет, быть максимально деликатным и тактичным.

А если что-то пошло не так, подросток переживает? С какими словами к нему можно обратиться, а чего говорить нельзя?

Анна Привезенцева: Например, сказать: "Я тебя понимаю", "Я тебе сочувствую", "Действительно, больно, когда такое происходит", "Я был в такой же ситуации, и на самом деле с этим очень трудно справляться". Поддержите его: "Ты не виноват, но так бывает, что люди друг другу не подходят, они расстаются". Это называется эмпатичным слушанием. А вот фраза "Да сколько у тебя еще будет этих Маш!" - обесценивание чувств ребенка и его отношений.

Подростки часто не понимают мотивы поступков главных героев литературных произведений

Вы говорите, что можно поделиться примером из своего прошлого. Но насколько быть откровенным?

Анна Привезенцева: Нужно соблюдать меру и не делиться подробностями, например сексуальной жизни или каких-то экстремальных случаев. Но можно сказать, что вы были в похожей ситуации, тоже любили, а вас - нет, вы тоже страдали и думали, что это с вами что-то не так. А потом поняли, что просто такое порой случается. Рассказать историю, в которой сюжет похож, но опустить подробности.

Разговоры о любви много ведутся на уроках литературы. Но современные подростки часто не понимают мотивы поступков главных героев...

Анна Привезенцева: Чувства у людей были всегда одни и те же - и в XIX веке, и сейчас. Да, социальные реалии меняются. Культурной нормой становится быстрый переход к сексу, короткие романы, какое-то физиологическое отношение к этой стороне жизни. По крайней мере, такое впечатление может сложиться, глядя на современную масс-культуру. Но на самом деле оно противоестественно человеческой природе, психологии. Потому что в любые времена люди влюбляются. И вот тогда-то у них уже нет мысли: "Какие проблемы, закрутить недолгий роман, и дело с концом".

Примерно эту фразу, только откровеннее, и сказала одна знакомая девочка, когда обсуждали отказ Татьяны Евгению Онегину.

Анна Привезенцева: Просто время этой девочки еще не пришло. Это чувство, влюбленность, не так легко постичь. Даже подростку, которого оно уже посетило, сложно его идентифицировать, понять, как его выражать, как вообще с этой влюбленностью быть. И здесь как раз родители могут приводить в пример и литературу, и собственный опыт. Беседовать о высоком чувстве, когда объект влюбленности кажется лучшим на свете, его хочется боготворить и быть с ним всегда рядом, и секс тут вовсе не главное. Когда мы говорим про близость, мы имеем в виду прежде всего близость эмоциональную. В любви люди, и подростки тоже, мечтают именно о такой. Но близость сложно получить, в отличие от секса, который можно просто купить. Сближаться - это постепенно узнавать друг друга, учиться доверять, идти на компромиссы, принимать друг друга такими как есть. Все это любовь. И родители, и учителя могут об этом рассказывать.

Как же ответить подростку на вопрос, почему Татьяна так бесповоротно отказывает Онегину?

Анна Привезенцева: Даже среди литературоведов много гипотез о том, почему она это делает, так что простого ответа нет. Но зато каждый может найти свое объяснение ее поступку. И тут мы можем скорее не объяснять, а предлагать подростку поразмыслить и высказать свое предположение. И это тоже будет учить его эмпатии, сопереживанию, умению поставить себя на место другого. Можно сказать, что это и есть воспитание чувств.

Есть ли разница в том, насколько болезненно переживают первую любовь мальчики и девочки?

Анна Привезенцева: Вообще, на первом месте по обращениям за помощью к психологу отношения ребенка с самим собой, на втором - болезненные отношения с родителями. А любовь - лишь на третьем, да и то у девочек. Для девочек любовь, отношения - это очень важно, они активно этим интересуются. С одной стороны, девчонки очень чувствительны и ранимы, с другой - эта высокая заинтересованность в отношениях, которую они демонстрируют с раннего возраста, их "тренирует". То есть они в одного влюбились - пострадали, другого попытались "обольстить" - не получилось, с третьим дружат и заодно кокетничают - тоже хорошо. У девочек вариативность ситуаций, которые они сами себе создают, очень высока, и за счет этого они овладевают искусством отношений с противоположным полом. А мальчишки эмоционально развиваются позже, и заинтересованность в отношениях начинается у них с отставанием где-то в два года. Девочка 13 лет по уровню эмоциональной вовлеченности будет как мальчик 15 или 16 лет.

Значит ли это, что юноши более уязвимы перед любовными переживаниями?

Анна Привезенцева: Да. Дело еще и в том, что у девочек принято делиться друг с другом, а мальчики держат все в себе, у них не очень принято друг с другом делиться. И им сложнее бывает и справиться с чувствами, и разобраться, что вообще происходит.